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何談居住正義！實價登錄修法卡關　張欣民爆氣怒批

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▲▼天時地利不動產總經理張欣民。（圖／張欣民提供）

▲張欣民怒批實價登錄修法卡關，何談居住正義！（圖／張欣民提供）

記者陳韋帆／台北報導

「實價登錄」目前已上路8年，去年行政院針對「實價登錄2.0版」開始進行修法，近日卻卡關在「預售屋即時登錄」以及「門牌全揭露」。消基會房屋委員會召集人張欣民憤怒表示，實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來資訊透明？如何健全房市，更不必奢談居住正義！

去年行政院擬定「實價登錄2.0版」，也就是地政三法修法，希望透過修法讓消費者能夠更快、正確的掌握房屋交易資訊，但卻傳出「預售屋即時登錄」、「門牌全揭露」兩項修法因遭業界反對而卡關，張欣民認為，這都是業者維護自身利益的藉口。

過去實價登錄規定交易後必須在3個月內揭露交易價格，藉此讓民眾更了解區域行情，但預售屋因為完屋、交屋，所以並未在此限，另外，門牌部分資訊揭露也未完成呈現，所以行政院欲透過修法，讓整體資訊揭露更完整。

根據行政院公告，此次修法通過後，「預售屋」必須在簽訂買賣契約書後30天內就登錄資料，與過去須到成屋、交屋後才申報，時間差距2～3年不等；門牌部分也會更精準的揭露地址。

但目前各方壓力傾向維持現狀，內政部地政司副司長王成機表示，目前該案仍維持原狀，不予調整。張欣民針對此事表示憤怒，他認為，台灣資訊透明化如此落後，枉稱先進國家。

張欣民說，如果選舉到了，連實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來資訊透明？如何健全房市，更不必奢談居住正義！

揭露門牌並未侵犯到個人隱私，且這些資訊本就可透過合法程序查到，修法後是讓一般民眾更容易看到，所以都是業者的藉口。張欣民表示，倘若立法院確認不推動修法，消基會將召開記者會公開呼籲行政院應促進修法。

關鍵字：行政院內政部實價登錄王成機張欣民預售門牌房價房市房地產消基會

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