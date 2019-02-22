何談居住正義！實價登錄修法卡關　張欣民爆氣怒批

▲張欣民怒批實價登錄修法卡關，何談居住正義！（圖／張欣民提供）

記者陳韋帆／台北報導

「實價登錄」目前已上路8年，去年行政院針對「實價登錄2.0版」開始進行修法，近日卻卡關在「預售屋即時登錄」以及「門牌全揭露」。消基會房屋委員會召集人張欣民憤怒表示，實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來資訊透明？如何健全房市，更不必奢談居住正義！

去年行政院擬定「實價登錄2.0版」，也就是地政三法修法，希望透過修法讓消費者能夠更快、正確的掌握房屋交易資訊，但卻傳出「預售屋即時登錄」、「門牌全揭露」兩項修法因遭業界反對而卡關，張欣民認為，這都是業者維護自身利益的藉口。

過去實價登錄規定交易後必須在3個月內揭露交易價格，藉此讓民眾更了解區域行情，但預售屋因為完屋、交屋，所以並未在此限，另外，門牌部分資訊揭露也未完成呈現，所以行政院欲透過修法，讓整體資訊揭露更完整。

根據行政院公告，此次修法通過後，「預售屋」必須在簽訂買賣契約書後30天內就登錄資料，與過去須到成屋、交屋後才申報，時間差距2～3年不等；門牌部分也會更精準的揭露地址。

但目前各方壓力傾向維持現狀，內政部地政司副司長王成機表示，目前該案仍維持原狀，不予調整。張欣民針對此事表示憤怒，他認為，台灣資訊透明化如此落後，枉稱先進國家。

張欣民說，如果選舉到了，連實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來資訊透明？如何健全房市，更不必奢談居住正義！

揭露門牌並未侵犯到個人隱私，且這些資訊本就可透過合法程序查到，修法後是讓一般民眾更容易看到，所以都是業者的藉口。張欣民表示，倘若立法院確認不推動修法，消基會將召開記者會公開呼籲行政院應促進修法。