用租金補貼解決高房價　房產專家批：搪塞年輕人

▲土城員和段青年住宅。（圖／新北市府提供）



記者黃靖惠／綜合報導

高房價、低薪資時代，購屋族沒有足夠資金，只能以租代買房，甚至只能等待社宅有一天能夠「以量制價」，昨天房產專家Sway在臉書《Sway房市觀測站》直言，新北明明人口就那麼多，但社宅數量卻仍遠輸北市，真是可悲，更直言政客用租金補貼方式搪塞年輕人，其實是不敢大蓋社會住宅，因為怕房價下跌。

經查詢內政部不動產資訊平台資料後，新北市永和、三峽、汐止、新店、五股、三重、中和、新莊、板橋等地都有社宅，105年以前既有422戶，含規劃中3088戶、興建中1393戶以及新完工4708戶，合計有9611戶。

對比台北市105年以前既有6377戶，以及規劃中6310戶、興建中5851戶，以及新完工1443戶，合計達1.9萬餘戶，會發現兩市社宅數量相差近一萬戶。

對此房產專家Sway直言，新北社會住宅數量真是可悲的不足，明明人口就那麼多，卻仍遠輸台北市。

他進一步指出，蓋社會住宅，就會用到大量的營造人力與物力，對經濟是有貢獻，此時政客就會假裝沒看到，因為發包給營造廠，建商就賺不到錢，而建商才是會給政治獻金的大宗，蓋太多社會住宅，建商會不爽。

「租金補貼搪塞」Sway表示，政客想用租金補貼的方式，搪塞這是對年輕人有幫助，但其實是不敢大蓋社會住宅，因為怕房價下跌，而他的樁腳賺不到錢。

最後他預測，新北新店央北、土城暫緩重劃區各有大型社宅，雖然只是還在蓋，暫時感覺不到威力，但是板新樹交界超級城市一帶，已經有社宅完工，同時，就有投資客賠錢殺出。

他認為，當旁邊有數百戶等級社會住宅，就別想當包租公啦，因為房價會下跌一些，如果你想投資，社宅帶來的房租破壞力以及供給量，就足以讓你的投資房租不掉。