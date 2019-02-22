ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

用租金補貼解決高房價　房產專家批：搪塞年輕人

ETtoday新聞雲

▲▼土城員和段青年住宅。（圖／新北市府提供）

▲土城員和段青年住宅。（圖／新北市府提供）

記者黃靖惠／綜合報導

高房價、低薪資時代，購屋族沒有足夠資金，只能以租代買房，甚至只能等待社宅有一天能夠「以量制價」，昨天房產專家Sway在臉書《Sway房市觀測站》直言，新北明明人口就那麼多，但社宅數量卻仍遠輸北市，真是可悲，更直言政客用租金補貼方式搪塞年輕人，其實是不敢大蓋社會住宅，因為怕房價下跌。

經查詢內政部不動產資訊平台資料後，新北市永和、三峽、汐止、新店、五股、三重、中和、新莊、板橋等地都有社宅，105年以前既有422戶，含規劃中3088戶、興建中1393戶以及新完工4708戶，合計有9611戶。

對比台北市105年以前既有6377戶，以及規劃中6310戶、興建中5851戶，以及新完工1443戶，合計達1.9萬餘戶，會發現兩市社宅數量相差近一萬戶。

對此房產專家Sway直言，新北社會住宅數量真是可悲的不足，明明人口就那麼多，卻仍遠輸台北市。

他進一步指出，蓋社會住宅，就會用到大量的營造人力與物力，對經濟是有貢獻，此時政客就會假裝沒看到，因為發包給營造廠，建商就賺不到錢，而建商才是會給政治獻金的大宗，蓋太多社會住宅，建商會不爽。

「租金補貼搪塞」Sway表示，政客想用租金補貼的方式，搪塞這是對年輕人有幫助，但其實是不敢大蓋社會住宅，因為怕房價下跌，而他的樁腳賺不到錢。

最後他預測，新北新店央北、土城暫緩重劃區各有大型社宅，雖然只是還在蓋，暫時感覺不到威力，但是板新樹交界超級城市一帶，已經有社宅完工，同時，就有投資客賠錢殺出。

他認為，當旁邊有數百戶等級社會住宅，就別想當包租公啦，因為房價會下跌一些，如果你想投資，社宅帶來的房租破壞力以及供給量，就足以讓你的投資房租不掉。

關鍵字：社會住宅房價社宅Sway

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

何談居住正義！實價登錄修法卡關　張欣民爆氣怒批

「實價登錄」目前已上路8年，去年行政院針對「實價登錄2.0版」開始進行修法，近日卻卡關在「預售屋即時登錄」以及「門牌全揭露」。消基會房屋委員會召集人張欣民憤怒表示，實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來資訊透明？如何健全房市，更不必奢談居住正義！

22分鐘前

「空拍房仲」帶動農地買賣！　林峻央：客戶不再只是看到一堆草

過去農地買賣常受到距離、天氣、環境等等影響，有些買家到現場才發現雜草過多無法進入查看，或是難以看到農地全貌，因此田中央網路科技公司就首創「空拍機」技術應用於農地買賣，執行長林峻央表示，「用俯視的角度拍攝土地，不僅能清楚界定範圍，也能直接給買方更多真實影像」，買賣交易比以往成長1倍，託買賣件數也增加近2倍。

1小時前

用租金補貼解決高房價　房產專家批：搪塞年輕人

高房價、低薪資時代，購屋族沒有足夠的資金、大多只能先以租代買房，甚至不少人盼社宅能以量制價，昨天房產專家Sway在臉書《Sway房市觀測站》直言，政客用租金補貼方式搪塞對年輕人有幫助，但其實是不敢大蓋社會住宅，因為怕房價下跌。

1小時前

老公寓房價瞬漲百萬　陽台補登權狀多3坪

近年中央與地方政府汲汲營營推廣「陽台補登」，但陽台補登到底是針對哪種房屋類型？住商不動產企研室經理徐佳馨表示，早期的老公寓權狀坪數登記時，並未記錄到陽台部分，老公寓陽台坪數平均約3坪左右，以每坪約35萬推估，就少了約百萬房價，對於屋主而言是種損失，所以才有了陽台補登。

1小時前

移居桃園熱　「百川文哲」挾在地深耕超過30年品牌再搶進中壢

五楊高架、高鐵、台鐵與機場捷運串連起北北桃首都生活圈，從台北玩到桃園，往返最快花不到1小時，就能輕鬆安排一日遊行程，兩地距離拉近後，不少人寧可遠離蛋黃區選擇跨市通勤，除了有交通便利誘因，桃園房價親民、生活圈成熟是另一大特點，據統計桃園市已連續3年成為六都人口吸力最強縣市。

2小時前

讓您【全家進化】的購屋教戰守則！人生勝利組秘訣大公開！

愛孩子不如就讓孩子多睡半小時！想擁有幸福快樂的家庭生活，夫妻感情、親子關係都需要花時間用心經營，為了心愛的家人，暖爸決心入主台中佳茂敦品文教精品宅，千坪綠地、9年國教為鄰，把時間省下來共度親子美好時光！

2小時前

內湖「慘賠一條街」轉手秒噴1445萬！3年12戶逃命　Sway爆：後面會更慘

房市景氣低迷，位於台北市內湖區五期重劃區的「新富街」更淪為「慘賠一條街」，據內政部實價揭露，近期又有2戶屋主轉手，其中一戶賠了1445萬元，從2016年1月至今，3年間已有12間房子賠售。對此，房市專家Sway直言，內湖區賠售趨勢還沒完，之後「更有得賠」！

5小時前

建案賣3萬戶還有3.5萬戶　住展：越賣越多！

住展雜誌統計，北台灣於去（2018）年度開賣的新成屋、預售屋建案，年度平均銷售率約為45.77％，較2017年成長將近8個百分點，已連續三年正成長。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年新建案銷售表現優於預期，銷售率已逐漸逼近五成，距多頭水準不遠，但因去年市場供給量過高，以致於出現「房子賣得多、剩得更多」的奇特景象。

18小時前

韓流發威！高雄新崛江房價復活　小店面一坪能買一台賓士車

高雄新崛江商圈敗部復活？實價登錄揭露，新崛江商圈去年一度掛滿招租廣告，但現在卻有種敗部復活的意味，一間地坪11坪的店面以總價2625萬交易，換算一坪225萬，成為高雄店面第二高價，以一台百萬賓士車換算，形同一間店面要價11部賓士名車。

18小時前

新北小宅春節熱賣5.5億元　副都心、中和爆買氣

春節期間各建案紛紛傳出熱銷消息，遠雄（5522）發布最新銷況指出，新北部分新莊副都心、中和左岸區域，春節期間分別達到4.3億以及4.7億元高達9億元的成交量。遠雄表示，副都心建設到位，讓當地房市熱度提升不少，左岸則具有水岸風景、捷運、低密度等優勢，部分建案在春節熱潮也已近乎完銷。

18小時前

讀者迴響

熱門新聞

「慘賠一條街」轉手秒賠　Swa..

透天厝只蓋2.5層「留一面牆」..

房東月租「2萬→40萬」她傻眼..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

台女1500萬買澳洲房！180..

建案越賣越多　賣3萬戶還有3...

新北三大重劃區　買房優缺點分析

房仲曝猛鬼抓交替　高雄「自殺大..

長春建國都更案等12年終開工　..

周文保欠債10億落跑 豪宅四拍..

最新新聞更多

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

主播買房告別10年租屋：投資報..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

台北花園地租飆120萬　住戶出..

全最貴停車場　市值暴跌58億

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366