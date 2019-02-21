沒富爸媽資助！他怨「年輕人靠自己買房太難」　網打臉：地點取捨很重要

▲靠自己打拼的年輕人，要多久才能成為有殼蝸牛呢？示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

當低薪世代遇見高漲房價，讓不少年輕人「超有感」，表示身邊的有房族群，多半都還是靠上一代資助才有自己的房子，讓沒有富爸媽的年輕人怨嘆「自己買房沒希望、未來前景模糊」。網友們對此展開熱烈討論，有人認為若根據自己的能力做一些取捨還是辦得到，並分享自己成功買房的經驗，提供一線曙光。

一位網友在PTT上抱怨說「房屋稅不增反降，讓持有者樂哈哈」，但在萬物都漲薪水卻不漲的環境下，領死薪水的年輕人要買房幾乎是沒什麼希望，前景一片模糊，大喊「為什麼不能給我一個有希望的未來？」

另外也有念名牌大學的苦主跳出來哭訴，如果結婚後想在台北市捷運旁買間大約30坪+1車位的房子，最少最少要1500萬；夫妻倆都有工作，算一算從25歲到35歲，一年至少要存150萬，更何況一般人根本很難一年存到150萬，工作10年都還買不起房，不懂到底是哪些人在買房，人生超無望。

▲有網友表示，夫妻倆一年存個30萬，5年就有頭期款了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

對此網友無奈回應，「富爸媽比你想像中的還多」、「銷售中心都是爸媽帶小孩看房」、「我表哥，家裡不想他背太多貸款，所以讓他自己貸1000，家裡出4500萬，買在劍潭站附近，給你參考」。

台灣房屋副總裁周鶴鳴曾表示「年輕人不要怕買房子，只要有需要，在能力範圍內，先求有再求好」，也有許多鄉民點出「地點很重要」，「不是只有台北市的房子才是房子」、「各國經濟重鎮本來就是一般人買不起的，有多少日本年輕人買得起東京」、「如果做的工作在台北市以外也能維持高收入，是真的建議往中南部發展，才不會被房價壓的喘不過氣」、「住過很多城市覺得都屌打臺北」。

不過也有女網友分享自身經歷，表示自己白手起家，沒有富爸爸，而且大學學費都自己付，在26歲時就擠出頭期款，在新店買了一間1000萬出頭的房子，給原po一絲希望；其他人則說「本魯一年150w，台北買不起，只能買中南部」、「 認真回，畢業跟另一半有共識，一年存30萬，兩人60萬，5年後300萬，買8-900萬的房，周圍靠自己的夫妻大多都這樣」。