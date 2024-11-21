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國人赴日買房主力總價帶升　信義：東京都房價超越泡沫經濟期

▲▼日本東京。（圖／CFP）

▲東京都連續20多年人口增長，人口持續湧入之下，房價已超過泡沫經濟時期的水準。（圖／CFP）

記者項瀚／綜合報導

少子化會衝擊房市？專家直言，精華蛋黃區不受影響。以日本為例，東京都連續20多年人口增長，房價已超過泡沫經濟時期的水準。信義日本表示，近年國際局勢處於紛亂，高資產族選擇將資金停泊於較穩定的國家，大量海外資金投入日本市場。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

近年來俄烏戰爭、以巴戰爭，甚至近期甫定的美國總統大選，讓國際局勢處於紛亂，難以預測，高資產族群選擇將資金停泊於較穩定的國家，而日本正是國人海外置產的首選之一。

信義房屋不動產株式會社長王茂桑表示：「日本人口持續往一級都市集中，東京都在1996年後，連續20多年人口增長，且官方大力推動半導體和數位產業，企業獲利增加，外資積極湧入，東京也持續吸納全球人才。」

大阪方面，王茂桑表示：「該區都市建設不斷，包括7大再開發計畫、2025年世界博覽會，以及未來興建綜合渡假村（IR），種種訊息都讓日本房市走向更趨樂觀。」

王茂桑進一步指出，東京23區中古物件價格呈現穩定上升趨勢，反映東京核心區域持續有強大吸引力，其中東京都心6區自2023年中起平均價格突破1億日圓（約2100萬元台幣），已超過泡沫經濟時期的水準，而大阪市同樣已經連續9個月攀升，尤其今年以來更為明顯。

房市專家何世昌表示，依照國際的定義，超過1000萬人就可稱作巨型城市，而東京都人口數高達3000多萬人，相當驚人，人口一直往蛋黃區擠，也反映在房價上節節升高。

何世昌說，常有人會以「少子化」議題在唱衰房市，而雖然日本確實正面臨少子化，但蛋黃區都市化發展卻依舊強勁，「少子化之下，蛋白區才會受到明顯衝擊，對蛋黃區市中心沒有影響。」

另外，王茂桑觀察，過去在日本市中心買房的國人，偏好投報率高的套房產品，現因自住需求增加，轉變為2、3房以上產品，以4000~7000萬日圓（約845~1478萬元台幣）的物件為主流，且1億日圓（約2100萬元台幣）以上物件的成交佔比大幅增加。

王茂桑補充，現今日幣匯率在相對低點，對台灣客戶而言可將預算提高，進而選擇地段更好或面積更大的物件，例如選擇高塔式住宅大樓產品，這類產品普遍屋齡新、地段佳，不僅保值，增值空間也較高。

王茂桑也提醒，消費者在買海外不動產，切勿過分理想，建議買屋之前先想到賣屋，以當地人的角度去挑選物件，例如價格低於市場行情的物件，要留意產品的瑕疵，或物件所在地的交通與治安抗性。

此外，也要注意售價是否因資訊不對等，而超出市場行情太多，因此建議選擇值得信任的不動產專家陪同進出場，協助了解稅費、購屋流程、貸款、台日差異與風險。

▲▼ 。（圖／信義日本提供）

▲今（21日）信義日本舉行「信義日本15有成，業績再創新高」記者會。（圖／信義日本提供）

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關鍵字：信義日本日本買房國人東京都人口房價王茂桑何世昌

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