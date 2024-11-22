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她想貸款裝潢「未婚夫不想」　網點出關鍵：不要意見那麼多

▲▼新家,新北房產,台北買房,社區大樓,電梯大樓,景觀宅。（圖／記者許凱彰攝）

▲原PO和未婚夫對裝潢的看法不同。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者曾筠淇／綜合報導

住進新家之前，多會先裝潢、將家具買齊。近日有網友發文透露，因為未婚夫工作忙，所以都是她在看裝潢，然而當她選了自己喜歡的風格後，對方卻更偏向輕裝潢，雙方因預算問題而難以達成共識。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「為了裝潢吵架」為標題發文，提到她最近和未婚夫在討論裝潢的事情，由於對方最近工作忙，所以基本上都是她在看。然而，她喜歡的風格要抓比較高的預算，而未婚夫則偏向輕裝潢。

原PO表示，她能理解預算不足不能要求太多，不過如果讓她選，她就是比較喜歡貴一點的那種風格，因此聽了未婚夫的話之後，她索性說出錢的人最大，她沒有意見。她也補充，其實她本來有意貸款、負責裝潢的費用，但未婚夫覺得之後一定還是自己出大部分的錢，所以雙方才無法達成共識。

貼文曝光後，不少網友都認為，「因為你還要貸款啊，他是頭殼壞去才會借錢搞裝潢，裝潢又不是投資置產等賺錢的」、「連裝潢都還要讓另一半貸款，感覺就是做超過能力範圍的事」、「裝潢再漂亮，最後也是堆一堆東西而已，花個兩百萬爽半年，真的不划算」。也有網友表示，「男友喜歡像統包的，我跟你一樣喜歡設計師款的，但我有出一半的錢，有話語權」、「沒錢就不要意見那麼多」、「你沒錢，嘴巴就閉起來」。

關鍵字：裝潢新家Dcard

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