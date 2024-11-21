城揚豪擲現金2.96億入手「養護中心」　在地：符合行情

▲高雄「新榮總養護中心」位於三民區，由城揚建設集團以許姓自然人名義，且採無貸款方式購入，總價2億9635萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣進入老齡化社會後，不少長照中心興起，因基地面積大、方正，也成建商獵地標的。高雄「新榮總養護中心」位於三民區，由城揚建設集團以許姓自然人名義，且採無貸款方式購入，該中心地坪392坪，總價2億9635萬元，換算單價75.5萬元，專家分析，符合區段行情。

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「新榮總養護中心」位於三民區鼎金後路，最新實登揭露，該基地以2億9635萬元交易，地坪392坪，換算單價75.5萬元，為商5用地，目前該養護中心已歇業。據了解，新買家為城揚建設集團以許姓自然人名義購入，且為全現金無貸款。

城揚建設集團副總經理許承凱表示，看好政府持續推動大南方計劃，加上台積電高雄廠設定為2奈米製程的第2個發展生產重鎮，因此城揚持續購地，該地目前暫無開發計畫，先啟動商場招租中，建物為地上1樓透天，屋齡為23年，建坪193.8坪，共12房，目前開出月租金40萬元找新租客。

▲該地正對獅湖國小，鄰近鼎中商圈、文藻外語大學等，連接國道1號也相當便利，各項機能兼具。。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該地正對獅湖國小，周邊鄰近鼎中商圈、文藻外語大學等，連接國道1號也相當便利，各項機能兼具。

陳揚智分析，高雄近幾年土地成交價受台積電影響屢創新高，該區土地價格單坪約50~80萬元，該筆成交價格也算合理，未來若規劃大樓案，開價也要4字頭起跳。

若以租金40萬元來看，換算土地單坪租金約1000元，符合區域行情，投報率約1.6%，陳揚智說：「鼎中商圈地段精華，面積又具有一定規模、地形方正，整體地段條件佳且具租金收益，養地兼收租，相當具有經濟效益。」

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