不選重劃區！林口「舊街一帶」有什麼優點？內行給答案：也不錯

▲買房可謂人生大事。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，他針對林口、淡水、三峽比較了一番，留意到林口的人流多、偶爾會起霧、交通方面有捷運，大家覺得林口還有什麼優點？如果選擇住在老街一帶，有什麼地方要注意？對此，信義房屋專家表示，那一塊其實也不錯，就是生活機能相對成熟、完整。

有網友在PTT的home-sale板上，以「住林口有什麼好處」為標題發文，提到他之前針對林口、淡水、三峽來比較，人流方面，淡水漸漸增加中，三峽晚上人比較多，林口則是越來越多人；天氣部分，以夏天來說，他覺得淡水最熱，而冬天的話則是三處都風大，然後林口偶爾會起霧。

最後是交通，原PO表示，三峽有公車，淡水有捷運但通常沒座位又要搭很久，林口機捷也是乘客多，尖峰時段沒有座位。針對這三方面，原PO覺得林口好像最不錯，大家覺得林口還有什麼優點？另外，老街一帶的房價比較低，有什麼要注意的嗎？

▲重劃區通常環境會比較好。（示意圖／記者賴志昶攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好處就是可以享受開車的樂趣」、「林口下雨會起霧，仙氣飄飄，交流道素質高，很少人插隊」、「沒有好處，人已經太多了，國道塞爆上都上不去」、「三峽捷運不是在蓋嗎？這篇不是有私心就是不專業」、「林口腹地大，缺點去北市上班根本是惡夢，如果在林口工作那很有優勢」。

林口舊街一帶有什麼要注意的呢？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，那一塊其實也不錯，生活機能相對來說，更為成熟、完整，至於重劃區，則是環境比較好。另外，有網友提到住林口，若去台北上班可能會有塞車問題，曾敬德則笑說，「那也沒辦法，只能早點出門了」。