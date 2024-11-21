2025年完工量920億　興富發：政策未明「暫停購置素地」

▲興富發今（21日）舉行法說會，副總廖昭雄會後接受媒體訪問 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

興富發明年將有920億元完工量體，目前已售67%。客戶面對房貸資金荒，公司表示，已有提早因應準備，不會有太大問題，且明年完工個案中已有相當比例完成對保。但在當今的市場環境中，興富發已暫停購置素地。

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興富發（2542）今（21日）舉行法說會，該公司前3季營收247.38億元，稅後純益30.53億元，年增24％，EPS（每股純益）1.52元。今年興富發有4大案完工入帳，包括「站前新鋭」、「文心愛鋭」」、「興富發博愛」、「愛情河左岸」，總銷合計295億元。

展望明年，興富發將有920億元新案量體完工，且目前已銷售623億元，約67%。興富發副總廖昭雄表示：「明年完工交屋個案，已有相當比例完成對保，且興富發是金融銀行的大客戶，都有提早因應準備，不會有太大問題。」





▲興富發未來幾年的完工量整理。（表／翻攝自興富發）

不過在購地方面，廖昭雄表示，現在政府政策還不甚明朗，加上貸款只能取得4+1成，資金成本太高，基本上已先停止購置素地動作，並積極朝向危老都更案布局，且興富發土地庫存量達千億，量能無虞。

面對央行第七波信用管制，房市交易急凍。廖昭雄表示：「現階段仍鼓勵自用消費者看屋，一定會有議價空間，在現在的市場環境下，市場價格一定會有調整，但關鍵還是產品定位，不好的產品，降價也還是難賣。」

不過，廖昭雄強調：「台灣總體經濟、產業發展仍相當穩健，房市發展將呈現『短空、中平、長期看好』。」他接著說：「對比於股市投資，房地產相對穩定許多，雖然近5年股市大漲，但散戶投資人卻虧損高達9000多億元、每年1800億元，而房地產則穩定保值。」

今日也是潤隆法說會，該公司今年只有總銷88.6億元的基隆「夢悦城」完工交屋，前3季營收85.91億元，稅後淨利25.05億元，年減6成，EPS（每股純益）2.52元。

展望明年，潤隆（1808）則由「景安文匯」、「信義富境」、「VVS1」、「市政愛悦」4大案完工交屋，總銷合計達337億元。而明年推案部分，預計有基隆「德安段E」、基隆「德安段F」、台中「西屯文商一」，合計總銷165億元。

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