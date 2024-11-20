1千萬買淡水vs.青埔？內行秒打槍：不能比　網勸「增值空間有差」





▲青埔新案總價動額2000萬元，首購族較難負擔。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

首購族買房，青埔、淡水怎麼選？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《住展》雜誌發言人陳炳辰，青埔已是桃園蛋黃區，新案總價基本要2000萬元，超過首購負擔，首購反倒會選擇一些更外圍的重劃區；而淡海新市鎮總價千萬出仍比比皆是，依舊是首購天堂。

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首購族該買哪？對此網友們的意見勢均力敵，有人說「淡水是新北門牌，有捷運以及正在施工的淡北快速道路，交通方便，當然選淡水。」但也有人認為「青埔具產業議題利多，塞車情況不嚴重，交通通勤也方便，當然選青埔。」

不過，陳炳辰表示，青埔新案已達6字頭，總價帶基本上要2000萬元以上，非首購族的負擔範圍，以此價碼來說，部分自用買方可能轉往新北市買房。實務上青埔的買方，不少比例來自雙北、新竹的置產客。

陳炳辰說，對於預算有限的首購族，若真想買在青埔一帶，可能會選擇青埔外圍地區，像是一些甲建土地也開始推案，價位落在3~4字頭。另外，A20重劃區、龍岡地區也很不錯，是桃園首購族會關注的區塊。

至於大園客運園區、觀音草漯重劃區房價相當親民，客運園區新案3字頭，草漯也已接近3字頭。但陳炳辰表示，除了現階段生活機能不足，由於買盤有一些投資客，在央行打房的環境下，確實壓力較大。





▲陳炳辰表示，現今打房氣氛中，淡海新案仍維持一定人氣。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於淡水，陳炳辰表示，新市鎮房價仍親民，總價千萬元出頭比比皆是，仍是不折不口的首購天堂，且在現今的打房環境中，淡海還是有個案憑藉低首付持續去化，維持一定人氣。

陳炳辰補充，淡水的賣壓也沒有想像中的大，整體市場不至於因供過於求，就導致價格下跌，頂多是新案不像過去失去理智地開新高價出來。

整體而言，陳炳辰認為，淡水是個老少皆宜的區域，除了首購年輕人可買新市鎮之外，紅樹林一帶也吸引部分退休族移入，甚至作為度假宅使用。而青埔建設利多強勁，未來也不太可能走弱，也建議預算足夠的購屋族可以參考。

▲淡水是個老少皆宜的區域，除了首購年輕人可買新市鎮之外，紅樹林一帶也吸引部分退休族移入。（圖／ET資料照）