大北屯共伴效應正夯　「遠雄敦富」享吃喝玩樂CHILL生活





▲好市多北台中店，就在機捷總站旁，敦富路上正核心，帶動整個機捷特區生活機能。

記者陳筱惠／台中報導

平均一年推出4～5大案的機捷重劃區，因地理位置往西靠水湳經貿特區、往北有漢神百貨商圈、往東更有台中陽明山之稱的大坑風景區支撐，成為各族群入主的首選重劃區。

遠雄機捷首推預售案「遠雄敦富」位於機捷精華地段正核心，提供住戶更多美好生活願景：想像一下清晨時刻，推開窗，陽光灑落在綠意盎然的紅瓦厝公園，孩子們在草坪上嬉戲，深吸一口氣，感受著大坑風景區傳來的清新空氣，下樓轉個彎就是美式賣場好市多與連鎖超市全聯，散步再遠一點各式連鎖餐飲、旗艦大店，這就是機捷重劃區的生活樣貌，一個兼具自然與繁華的宜居之地。

▲「遠雄敦富」正對紅瓦厝公園，且鄰近賣場好市多與全聯，公園綠地加上便利生活環境，享盡敦富路上的美好。

遠雄機捷首推預售案「遠雄敦富」行銷協理楊士瑩認為：「機捷特區在人口移入下，已快速發展成形，政府單位也看見人口湧入，進而重新規劃機捷特區的聯外道路，目前計畫與在建中的工程就高達12條，除了顯示市府預見未來區域繁榮盛況，也能再度提升機捷特區的居住環境。」

「遠雄敦富」行銷協理楊士瑩表示：「未來住戶住在『遠雄敦富』出了大門就是紅瓦厝公園，過個紅綠燈就到美式賣場好市多、全聯，所有家庭備品很快就能購齊，目前已知寶雅、築間、楓康、總站夜市等都在周邊生活圈，統一集團也加快腳步興建結合商場，星巴克、旗下事業體的複合式賣場，連健身工廠都已經在機捷展店。」

▲敦富路上總站夜市及大地商場，各式小吃餐廳林立，是機捷特區的另一種在地風貌。

這些現在式、未來式機能大多坐落主幹道敦富路上，未來從「遠雄敦富」基地出發5-10分鐘生活圈所有機能都能夠滿足，開車前往2025年即將開幕的漢神百貨，也僅約15分鐘車程；這珍貴的15分鐘生活圈不僅能共享大北屯生活圈的資源、甚至未來北屯區百億級醫療商圈也唾手可及，大大提升未來生活的品質。

15分鐘大北屯生活圈的成形也仰賴台中交通最重要的74號快速道路，繞行一周等於逛遍台中市，再加上光是機捷特區擁有舊社、松竹、總站3個捷運站點、松竹、頭家厝2個台鐵站點，軌道經濟學在台中示範區就數機捷特區發揮出最大效率。

盤點人口與軌道經濟的效益，加上「遠雄敦富」就位於最熱鬧的碧柳段，商機、生活機能光速發展，三面臨路的基地條件更是機捷特區少有，是遠雄建設在機捷特區的首發個案，此次更嚴選建材配備，搭配景觀庭園與空中花園，吸引不少自住客迫不及待想入主，享受吃喝玩樂的美好生活。





▲圖為遠雄敦富3D示意圖，「遠雄敦富」位於最熱鬧的碧柳段，三面臨路的基地條件更是機捷特區少有。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6qr9d4

