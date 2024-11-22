央行打房後「房價照樣創高」　三重仁義單價飆86.5萬

記者項瀚／台北報導

央行9月重拳打房，新案市場一片哀嚎，但仍有新案創區域新高，三重仁義重劃區出現每坪86.5萬元新高價。專家表示，打房後新案市場低迷，但品牌建商價格撐得住，且仍有自用消費者埋單，可說是現階段打房下唯一的活口。

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▲央行打房後，三重指標新案「華固慕川」每坪成交86.5萬元，為仁義重劃區新高價。（圖／記者項瀚攝）

最新實價揭露，三重預售案「華固慕川」共計3戶以每坪86.5萬元成交，創下仁義重劃區新高價，其中1戶交易日期在10月，也就是央行9月19日打房之後。

一位三重購屋族表示：「同為品牌建商的『元利樂樺』，去年在仁義重劃區首站上7字頭，當時就覺得難以置信了，接著馬上又有在地品牌建商的『陸江澐莊』單價衝破75萬元，一轉眼現在又出現『聯上琚川』、『華固慕川』超越85萬元，實在太驚人了。」

永慶不動產三重重劃元信店東張銘書表示，「華固慕川」屬區域最高價案，不論打房前後，基本上不會有投資客入手，買方都是基於自用，願以更高的價格享受更好的居住品質，該案也是華固在三重的第一案，採飯店式建築規劃，規劃與建材質感一流，這樣的高檔住宅在三重相當罕見。

張銘書說，仁義重劃區緊鄰國道一號，對開車族來說相當方便，且距離北士科近，在比價效益下吸引不少外區客，觀察外地、在地客比例約6：4。

▲「華固慕川」成交整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示：「央行打房後，房市交易量大縮，市場低迷，但品牌建商個案不僅價格撐得住，也還是會有消費者埋單，可說是現階段打房下唯一的活口。」

不過，何世昌說：「指標品牌建商的附加價值高，建材高檔，在區域創價不需過度在意，消費者也不需覺得氣餒，目前仁義重劃區仍有6~7字頭新案可買。」

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