大建商縮手　中市地政局年終標售「千坪土地流標」

▲台中市地政局今（21）辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標作業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局今（21）辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標作業，一口氣釋出258筆標的，範圍涵蓋北屯機廠、太平新光、13期及14期等新興開發區，合計總面積逾5萬坪，總底價約369億元，規模可觀，最終吸引92封標單、1封廢標，標出75筆土地，脫標率29%，市府進帳95.3億元，整體溢價率6%。

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被視為房市風向球的台中市地政局標售，現場吸引不少大咖建商，包含華固建設、豐邑機構、達麗建設、富旺國際、精銳建設、國泰建設、冠德建設、亞昕等大咖建商，不過各建商都表示僅會出手整合臨地，總共標出75塊地，市府進帳95億元。

▲標售單價地王出現在14期環中段74地號、面積191坪的崇德十九路商業區土地單價創出125.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

特別的是，此次標售單價地王出現在14期環中段74地號、面積僅191坪的商業區土地，總價2.4億元，單價創出125.8萬元，跌破眾人眼鏡。台慶不動產14期大崇德加盟店專營土地的達人李凱曜分析：「此次標售都是小塊地釋出，因此總金額95億元並不算特別突出，部分百坪左右土地以企業自用、興建總部為主，建商部分以零整為多。」

李凱曜說：「地王單價超過125萬元的部分，雖是環中段，但實際上該土地位處崇德十九路、雙面臨路角地上，且位於漢神百貨以及太子置地廣場之間，憑藉地點優勢拿下地王。」但他也說：「此次明顯開發商縮手，受到信用管制影響，以13期土地來說，超過千坪土地皆流標，建商觀望心態相當濃厚。」

總價部分由機捷特區碧柳段220-1地號，特商區土地稱冠，面積1210坪，總價來到11.18億元，單價來到92.5萬元。機捷特區另一筆脫標土地，則是溝背段1地號，949坪土地單價92萬元、總價9.13億元。

▲機捷特區碧柳段220-1地號，特商區土地稱冠，面積1210坪，總價來到11.18億元，單價來到92.5萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



台灣房屋松竹十一期特許加盟店店東黃鉦凱表示：「單總價較高的標的，均為容積率較高的商業區，土地開發效益較突出。總價最高的碧柳段220-1地號，是面積逾千坪的方正土地，且對照同區段同地目，已有不少土地的成交單價站上百萬單價，因此碧柳段220-1地號的9字頭價位仍具增值優勢，因而獲得買家青睞加價購地。」

對於最終標成績表現如何，台中市政府地政局副局長劉正倫坐鎮開標現場，開標後他指出：「市府照既定計劃標售土地，標脫率的高低乃是市場機制，ㄧ切尊重。」

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