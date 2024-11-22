南二都百貨宅房價2字頭打底　南紡價漲63%最劇烈

▲各大百貨週年慶大戰打得火熱，4年來以台南南紡購物中心周邊漲勢最驚人。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

各大百貨週年慶大戰打得火熱，走路就能的百貨宅相當受民眾歡迎。房仲統計南二都11月下旬進行週年慶的6大百貨周邊房價變化，以台南南紡購物中心周邊漲勢最驚人，4年來房價出現6成的漲幅，居6大百貨之首，而新光三越左營店周邊房價最高，唯一站上3字頭。

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住商機構彙整實價登錄與百貨業者資料，觀察南二都11月下旬仍在進行週年慶的六大百貨周邊房價變化，台南有台南大遠百成功店、南紡購物中心以及新光三越台南新天地等，高雄包含新光三越高雄左營店、漢神百貨以及高雄大遠百等6間仍在週年慶檔期的百貨。

根據統計，6間百貨周邊房價基本站穩2字頭，相當親民。其中，台南南紡購物中心今年平均成交行情約每坪26.6萬元，與2020年相比，附近房價漲幅達63.2%，漲勢位居南二都六大百貨之首，擊敗台南人最愛逛的新天地。

縣市 百貨公司 2024 年房價 (萬元/坪) 2020 年房價 (萬元/坪) 漲幅 台南市 台南大遠百成功店 26.6 18.2 46.2% 台南市 南紡購物中心 26.6 16.3 63.2% 台南市 新光三越台南新天地 24.1 17.9 34.6% 高雄市 新光三越高雄左營店 31.3 19.8 58.1% 高雄市 漢神百貨 29.3 25.1 16.7% 高雄市 高雄大遠百 28.8 23.6 22.0%

▲南二都各大百貨周邊房價。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，南紡周邊除有豐富商業機能，近年來又有平實重劃區等議題，且鄰近平實公園等大片綠地，房市前景性足夠，吸引建商進駐，新案陸續推出，彼此相繼疊價之下，衝高區位房價。

漲幅其次為新光三越高雄左營店，周邊漲幅達58.1%，也是6大百貨宅唯一均價達3字頭，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，該百貨鄰近高鐵左營站，主要有高雄唯一3鐵共構的左營站、加上百貨、商圈機能性成熟，區域中古市場價格支撐力道強勁。

屋齡20~30年中古房價近年站穩2字頭，少數屋齡15年以內社區則平均行情可達3字頭以上，相對周邊4~5字頭預售價，中古屋價格親民，愈來愈受民眾歡迎。

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