士林1萬元租屋「環境需自行清潔」　一開門傻眼：少見的裝潢

▲屋況十分驚人，還須自行打掃丟棄。（圖／翻攝591租屋網）



網搜小組／劉維榛報導

「會不會太猛...」一名網友表示，看到一間士林2房1廳1衛的物件，租金只要1萬元，算是CP值很高，但屋況非常之驚人，堆滿各式雜物，想入住的話，還得自行打掃清潔。引發網友也看傻，「主打廢墟風，少見的裝潢」、「這徵的不是租客而是便宜清潔工欸！」

一名網友在Threads表示，在知名租屋網滑到一間「士林站／住辦皆宜／工作室」為標題的物件，點進去的內部照片超驚人，「這個出租房，會不會太猛...沒有想到會在591看到這個景象！」

原PO截圖畫面可見，屋內堆滿各種雜物，根本無法行走，且房客要自行打掃清潔、丟棄垃圾後才可入住。不過實際查看PO文，房仲已把照片下架，只剩下文字訊息，樓層位處2樓、2房1廳1衛約有14坪，每月租金為1萬元，距離捷運士林站僅73公尺。

底下網友紛紛驚呼，「廢棄物處理應該就破萬」、「這連一萬的價值都沒有，算盤是不是打得太好？」「是偷哪部災難片電影的造景」、「超噁心！這樣子1萬，天花板黃成這樣子」、「主打廢墟風，少見的裝潢」；也有網友質疑，「這只是希望有個房客可以幫他整理好吧，租沒多久房東應該就會有各種理由不租了」、「就怕房客整理完，房東馬上說兒子要住就收回來」、「這徵的不是租客而是便宜清潔工欸」。