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台中預售案驚見單價127萬元成交　3車位破千萬「等於1戶首購宅」

▲▼台中,七期,臺中國家歌劇院。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中七期有豪宅夢幻隊之稱的預售新案「聯聚理安大廈」在10月1日至12日，揭露12筆戶戶總價突破1億元大關、單價更是全登上百萬元的交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅市場正式進入「百萬」時代，根據OPENDATA資訊揭露，台中七期豪宅預售案「聯聚理安大廈」在10月1日至12日，揭露12筆戶戶總價突破1億元大關、單價更是全登上百萬元的交易，成為台中近年單價冠軍，專家表示「實至名歸」。

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睽違多年台中七期再現大坪數預售新案「聯聚理安大廈」，基地位置位於台中國家歌劇院首排，在市場預告之時就相當引人注目，也是當時市場傳聞，最有希望單價突破百萬元的預售案。果不其然，根據OPENDATA資訊揭露，「聯聚理安大廈」在10月1日至12日有12筆總價突破1億元大關、單價更是全登上百萬元。

其中，35樓更一舉登上台中歷史最高單價，總面積138坪（含3車位）總價來到1.52億元、拆算車位單價來到127.2萬元，3車位總價就來到1119萬元。值得注意的是，該大坪數豪宅仍是毛胚交易，光車位價就相當於首購族的購屋預算。

據了解10月1日才正式公開的「聯聚理安大廈」，當時剛開盤就售出多戶中樓層戶，市場也捧場宣告台中豪宅房價進入三位數時代。台中資深業者表示：「在房市景氣急轉直下、尤其9月中央行重手打炒房下，七期豪宅定位精準，不受影響繳出好成績單，成為房市一顆安定丸。」

▲▼聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以該地點來說是七期最夢幻地點、最夢幻建商、蓋出最夢幻的豪宅，堪稱七期夢幻隊。（圖／記者陳筱惠翻攝）

「聯聚理安大廈」位於惠民路、正對台中國家歌劇院，基地面積840坪，規劃地上39樓、地下五層，總戶數74戶，一層二戶，坪數在110坪至220坪，總銷120億元，鎖定回流台商及企業主。

台中資深七期房仲謝兒政也驚呼說：「真的心臟受不了！七期終於出現符合身份的單價！」他近一步表示：「該社區位於惠民路上，是歌劇院第一排，視野可延伸到綠園道、十字園道，堪稱台中最美縱軸線。」

以該地點來說是七期最夢幻地點、最夢幻建商、蓋出最夢幻的豪宅，堪稱七期夢幻隊。謝兒政說：「此次建商還跳脫新古典外觀，對於品牌粉絲來說感受度很強，尤其玻璃帷幕與陽台綠化，過去最貴的豪宅都在綠園道2側，只有該案是正面綠園道、且樓高最高，具備獨特性，品牌也不用多說，也算是替七期出了一口氣。」

接下來，另一豪宅建商寶璽建設，也將回歸大坪數市場，於惠文路與文心一路交界，產品規劃100至130坪的空間，也是新市政中心內唯一面南、超大棟距的個案，同樣相當值得期待。

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關鍵字：豪宅台中預售新案單價突破百萬聯聚理安大廈

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