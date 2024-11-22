1人貢獻20.3億搶機捷2159坪地　神秘詹男成台中土開傳說

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局昨（21日）辦理土地標售開標作業，總進帳95億元，總進帳95億元，其中就有20.31億元出自同一人貢獻，且該詹姓家族也是標售常勝軍，知情人士透露，由於開發商受限開發時程，此次縮手觀望，詹家擁有豐厚家底「不怕賣不掉」。





▲台中標售配餘地、抵費地總進帳95億元，其中就有20.31億元出自同一人貢獻。（圖／記者陳筱惠攝）

在去年底標售時，詹姓自然人就以16億7588萬元擊退寶佳機構創辦人林陳海、豐邑機構旗下浩瀚開發，拿下機捷溝背段3地號面積1822.3坪精華地，7個月後轉賣富宇建設，以每坪加價21萬元，總價20.59億元成交，詹姓自然人獲利逼近3.8億元。

▼詹家狂人搶購北屯機捷特區土地

取得時間 地號 面積(坪) 總價(億元) 單價(萬元/坪) 買方 備註 2024/11 碧柳段220-1 1210 11.18 92.5 - 標售總價地王 2024/11 溝背段1 949 9.13 92 - 2023/11 溝背段3 1822.3 16.76 92 富宇建設 詹姓自然人轉售獲利約3.8億元。

而詹姓自然人出手快狠準，據了解，他就是過去大名鼎鼎洽興集團詹玲郎家族。而詹玲郎過去是全球前10大塑膠包材大廠洽興工業創辦人，該集團於2017年被美國黑石集團收購，傳聞交易金額高達9億美元，換算逼近300億元台幣的家底，也成為詹家人的底氣。

此次詹男再以總價20.31億元拿下2塊地，分別為機捷特區碧柳段220-1地號，面積1210坪，總價11.18億元，單價來到92.5萬元與溝背段1地號，949坪土地、單價92萬元、總價9.13億元。

知情人士透露：「詹家家底豐厚，不像開發商標地前需計算好投報率、考量市場接受度與產品定位，2、3百億元也可以長期支撐土地成本與時間成本。」

▲另外此次地王14期環中段74地號、商五土地，面積191坪，拆算每坪125.86萬元，為北市法人得標。（圖／記者陳筱惠攝）

另外此次地王14期環中段74地號、商五土地，面積191坪，拆算每坪125.86萬元，為北市法人天利有限公司得標，經營項目則是印刷、文具買賣。觀察此次標售也多有中小企業投標，包含鍍膜公司、食品產業，主要都是為了興建企業總部。