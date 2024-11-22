沉重賣壓要來了？　前3季使照量年增2成「創19年新高」

▲受惠於前幾年建商大量推案，今年開始龐大預售推案進入完工階段。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

受惠於前幾年建商大量推案，今年開始龐大預售推案進入完工階段，前3季使照量破10萬戶，年增2成，並創19年來新高。且專家推估，2025、2026年更是邁入歷年完工交屋高峰期，使照量恐再創新高。

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據內政部資料，今年前3季住宅使照量達10萬1788戶，較去年同期增加20.6%，創近19年來最高，首度突破10萬戶大關，推估全年恐將突破13萬戶，交屋潮爆量。

進一步觀察歷年前3季全台建照量變化，從2018年後住宅建照量就快速增加，2019~2024年的建照量均超過10萬戶，其中2022年更超過13萬戶大量，顯示今年開始陸續進入完工交屋階段。

▲近10年，前3季全台住宅建照量與使照量變化。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出：「若對比2022、2023年高漲的建照量，依據一般工期推算，預期2025、2026年更是邁入歷年完工交屋高峰期，使照量恐再創新高。」

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北、桃園、台中、高雄，今年前3季均逾萬戶。其中，台中1萬8567戶最多，而若與2023年同期相比，則以台北市量增97.5%最多，成長將近1倍。

▲近2年前3季住宅使照量變化。（表／記者項瀚製）

陳金萍指出，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域，而台北市則因大面積素地稀缺，而2020、2021年都更、危老推案量大，今年陸續進入完工階段，推升使照量大增。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，近期、明後年交屋量大，加上央行先前重拳打房，目前房市尚未見到好轉曙光，且現階段建商推案仍踴躍，確實有可能使得供給量過大，賣壓沉重的現象發生。

但另一方面，陳炳辰提到，觀察近期沒有出現明顯解約潮，也可能代表市場具一定的適應能力，等到明年房貸資金滿水位狀況緩解，市場也可能再往樂觀的方向走。

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