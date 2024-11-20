一次取代5間鐵皮屋　龍井老牌燒臘店變身時髦星巴克

▲台中海線第四間星巴克街邊店就位於龍井區、沙鹿區交界的沙田路六段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線第四間星巴克街邊店就位於龍井區、沙鹿區交界的沙田路六段，目前工程正在進行中，在地民眾有的歡迎、也有人緬懷老燒臘店，在地房仲則曝，周邊新光田醫院即將營運，在地新的生活圈也將誕生。

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行經國道三號的龍井交流道旁，原本5間鐵皮連接，包含港味燒臘、服飾、自助餐、粉圓店以及汽車修配廠，一次被星巴克承租，開啟擁有得來速的街邊大店，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜推估，角地面積大月租金15萬元起跳。

▲據在地人表示該燒臘店算是知名在地名店，經營超過10年。（圖／翻攝自GoogleMaps）

據在地人表示該燒臘店算是知名在地名店，經營超過10年，連著隔壁喜美超市都是在地生活圈重要的店家，雖然要開星巴克也不錯，畢竟周邊沒有類似咖啡店的店面，等可以坐上2、3個小時吃東西、談事情。

紀光烜則表示：「該店面目前營運時間未定，但外觀已經出來了，撇除三井outlet、清水服務區，該店面為繼沙鹿星巴克、北勢星巴克、清水鰲峰路星巴克之外的第四間街邊店。」

▲即將營運的新光田綜合醫院向上院區更是沙鹿區大型醫療綜合醫院，將帶來就業人口與新生活圈。（圖／記者陳筱惠攝）



紀光烜說：「大型連鎖店評估選點的位置，包含區域未來展望，以該店來說，擁有鄰近國道三與台中特三號、特五號，交通便捷優勢，即將營運的新光田綜合醫院向上院區更是沙鹿區大型醫療綜合醫院，將帶來就業人口與新生活圈，星巴克選點的位置就位於國道三號下龍井交流道必經之地。」

世峯廣告副總葉建君則分析：「整體海線地區除了在地生活圈提升，台積電建廠、捷運藍線規劃定案等都引發台中海線房市補漲行情，尤其在特5號道路通車後，從沙鹿、龍井進中科只需要15分鐘左右，也讓科技族買盤擴散到海線。」

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