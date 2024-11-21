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【廣編】大隱開發與甲桂林贊助《黑蝴蝶》　打造藝術與生活美學的全新高度

大隱開發與甲桂林贊助《黑蝴蝶》，打造藝術與生活美學的全新高度（圖／甲桂林提供）

【廣編特輯】

圖、文／甲桂林提供

國際知名舞蹈家簡珮如全新創作《黑蝴蝶》將於11月22日至23日在臺灣首演。本次製作由大隱開發與甲桂林擔任主要贊助商，演出門票於開賣後即受到熱烈搶購，已提前完售。大隱開發與甲桂林支持該舞蹈演出，以藝術為橋樑，傳遞生活美學價值，展現地產以文化創新的全新視野。

結合藝術與空間，提升品牌文化價值
《黑蝴蝶》融合經典與當代美學，靈感源自義大利作曲家普契尼的《蝴蝶夫人》，展現女性蛻變與生命力，並以AI科技與藝術結合，打造全新的觀賞體驗。本次演出匯聚來自台灣、義大利、美國與瑞典的頂尖藝術家，由瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者簡珮如領銜，結合臺灣舞台設計師張哲龍、燈光設計師Nick的創意巧思，以及音樂由義大利作曲家、法國藝術與文學騎士勳章得主Jacopo Baboni Schilingi利用AI技術重新編制，進行嶄新的當代詮釋。舞作邀請紐約舞者 Quaba Venza Ernest 與 Thibaut Witzleb，以及台灣新生代舞者趙心與許辰，將國際視野與新穎活力融入舞作，開創新舊世代與跨領域的藝術對話。

簡珮如表演藝術的全新舞作《蝴蝶夫人》，是舞作聚焦於女性角色的內在力量與生命蛻變，透過舞蹈展現女性從依附到自我覺醒的心路歷程。舞蹈語言層層遞進， AI音樂是舞蹈演出的核心元素之一，以即時回應舞者的動作，進一步強化戲劇張力。同時，燈光與舞台設計精確配合，透過視覺與聽覺的空間雙重對話，營造全方位沉浸式體驗。

大隱開發與甲桂林認為，卓越的建築不僅是生活空間的創造，也是對生活美學的詮釋。本次合作，強調了企業對藝術文化的重視，也展現了品牌對於生活品質的堅持，為消費者帶來物質與精神的雙重享受。

跨界合作，關懷社會，實踐企業責任
簡珮如表演藝術《黑蝴蝶》團隊更是集結主要大隱開發與甲桂林主要贊助，與聯倉交通、寶齡富錦生技、臺灣華歌爾等多家企業協力贊助，得以有餘力回饋公益計畫，透過臺北市喜樂家族社會福利基金會、關愛基金會與待用課程協會等組織，邀請弱勢與單親學生觀賞演出，分享藝術之美。同時，演出團隊參與教育部「高級中等學校才能舞蹈國際交流計畫」，協助培育下一代藝術人才，製作團隊與企業共同合作，除了在於藝術層面上展現，同時深化企業在教育與社會影響力。

《黑蝴蝶》是一場當代表演藝術，嘗試突破經典藝術界線，同時，也是地產產業透過支持藝術深化生活價值的實踐範例。屆時，觀眾不僅能感受簡珮如表演藝術的國際團隊帶來的藝術驚艷，更能體會大隱開發與甲桂林傳遞的「建築不僅是空間，更是生活的藝術」的理念與文化靈魂。
 

關鍵字：大隱開發甲桂林簡珮如黑蝴蝶舞蹈

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