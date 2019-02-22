老公寓房價瞬漲百萬　陽台補登權狀多3坪

▲陽台不僅可以拿來種花，現在還可以用來補登坪數。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

近年中央與地方政府汲汲營營推廣「陽台補登」，但陽台補登到底是針對哪種房屋類型？住商不動產企研室經理徐佳馨表示，早期的老公寓權狀坪數登記時，並未登記到陽台部分，老公寓陽台坪數平均約1-3坪左右，以每坪約35萬推估，最多少了約百萬房價，對於屋主而言是種損失，陽台補登能讓屋主權益獲得保障。

新的房子早就將陽台坪數載入權狀，而早期公寓載入並未一致，才造成現在「補登」的情形發生。徐佳馨說，一般而言，陽台補登必須先申請竣工圖，地政單位會評估，再依照實際坪數登入。

但也有特殊情況，若同棟上下樓層，已有補登過，就可直接依照辦理。不過特別注意，若屬於水平樓層情況，則仍必須重新測量，也就是說是以垂直上下樓為基準，左右鄰居則不算數。

全國老公寓最多的新北市，近年就不斷舉辦活動提醒民眾不要忽略自身權益，舉例而言新北市中和地政事務所自108年3月11日（星期一）起至3月15日（星期五）止，舉辦「陽臺補登輕鬆辦，地政服務真便利」海報票選活動。

以新北市中和區為例，中和地政事務所表示，中、永和地區早於民國六十及七十年代，因鄰近台北市地利之便，人口快速集聚。

但由於開發較早，建物第一次登記時，許多起造人並未申請陽臺登記，而現民眾日益重視房屋產權，始向地所申辦陽臺補登，故陽臺補登亦為民眾經常洽詢申辦的項目之一。

徐佳馨補充，不僅是新北市，目前全國各地方地政事務所都能辦理陽台補登，若發現自己公寓並未登記，快點找時間抽空辦理，以保障自身權益。