華固超額配發股利　鍾榮昌：北士科房價上調3~5%合理

▲華固（2548）今（28日）召開股東會，董事長鍾榮昌會後接受媒體訪問。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

華固（2548）去年完工空窗期，獲利下降，但仍超額配發股利，共發6元。董事長鍾榮昌表示，雙北房市相對穩定，但台中供給量多，銷售狀況屬於較差。至於輝達進駐北士科，有利華固今年在北投2場指標新案，他認為：「北士科微幅調價3~5%合理。」

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華固（2548）今（28日）召開股東會，承認去年營收72.12億元、年減54%，稅後淨利13.92億元，年減61.1％，EPS（每股純益）4.58元，為近6年新低。

華固去年獲利衰退，主要是因為完工交屋空窗期，僅總銷合計78億元「華固文林」、「華固中原置地」2案完工入帳。但即便如此，華固仍通過配發現金股利5.5元、股票股利0.5元，合計6元，超額配發，展現誠意。

展望今年，華固將有4案完工，合計案量達283億元，其中包括中和「華固得月」、大安「華固大安學府」、南港「華固中央置地」、大直「華固時代置地」。

▲華固今年將有4案完工，量體總計約283億元。（表／記者項瀚製）

新推案方面，除南港「華固中央置地」、大直「華固時代置地」2案銷售，還會推北投「正大北投商辦」、北投「文林北路三案」、北屯「崇德十路案」、新店「央北譽誠合建案」，合計總銷達715億元，其中超過一半比例是商用不動產。

會後，華固建設董事長鍾榮昌接受媒體採訪，他表示：「當前房市受到貸款緊縮、川普關稅的不確定性影響，購屋需求降低，但慶幸的是，建築同業都減量經營、控制供給，加上新台幣升值，這些有利於房地產市場。」

鍾榮昌觀察：「雙北地區房市還是相對穩定，但台中銷售就比較差一點，台中的建地多，過去時機好的時候，大家都到台中買地推案，現在來看就會有一點超額供給，但價格還是沒跌。」

至於先前輝達進駐北士科，鍾榮昌表示：「輝達進駐，一定讓讓北士科發展更好，華固非常Lucky，今年有2個案子都在北投區，一個是北士科內的住宅『文林北路三案』、一個是『正大北投商辦』案。」

鍾榮昌認為，輝達宣布進駐後，北士科新案價格不會立即大幅反應，畢竟輝達還沒蓋好，「但微幅調漲3~5%算是合理，『文林北路三案』的地段條件佳，單價應推130多萬元。」

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