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坐擁內湖3億土地　歌仔戲名伶捲女婿糾紛慘遭法拍

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▲唐美雲歌仔戲團「《月夜情愁》公演彩排記者會。余子嫣 王燦 羅北安 王金櫻 蔡振南 唐美雲 小咪 劉秀雯 陳竹昇（圖／民視提供）

▲歌仔戲演員王金櫻內湖3億多土地遭法拍。（圖／資料照）

記者陳韋帆／台北報導

一代名伶歌仔戲演員王金櫻破億土地遭法拍，王金櫻去年才傳出因女婿捲入詐騙風波，根據司法院公告，該案位於內湖區面積高達萬坪、一拍底價3億1千758萬元，3月11日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該筆土地位於保護區內，以開發效益看來，3億多的金額難以脫標。

王金櫻本名王仁心現年73歲，除了是台灣國寶級改仔戲演員外，因已故丈夫葉顯皇為烏來雲仙樂園董座，在葉顯皇去世後接手管理，日前就傳出女婿楊健福與旺旺集團產生債務糾紛，就已將樂園賠付給旺旺集團。

去年4月王仁心因曾為前女婿楊健福作保又遭控詐欺，前女婿楊健福時任前進航空公司董事長，以直飛澳門博弈專機對外募資6,300萬，因投資人等待3年未果，對王仁心及楊健福提起多起告訴；業者推測，此次內湖土地拍賣應與此事有關。

根據司法院公告，王仁心內湖區共17筆土地將於3月11日進行法拍，位於內湖區碧湖段環山路50巷、2.3萬坪土地、一拍底價3億1千758萬元。徐華辰指出，17筆土地全部都位於保護區內。

司法院筆錄提及，該區域土地有兩筆地上屋（房屋）為徐姓自然人所有，徐姓自然人指出，與葉顯皇曾有約定租約，且個人自費開發已經8年多。但根據筆錄註記「無權占用」，業者推測應是無法提供租約證明，導致法院判定這樣的結果。

據了解，楊健福讓王仁心失去雲仙樂園後，還因作保、借款等，讓王名下公司務業、產業，甚至住居都陸續失去。此次內湖萬坪土地又慘遭法拍，72歲的王仁心獨自面對楊健福債務缺口卻仍越發向上，日前還在唐美雲高仔戲團新戲「夢婆客棧」中演出。

徐華辰分析，由於此次拍賣土地均在保護區內、內部又充滿木林、開發效益低，推估一拍流標機率極高。

關鍵字：王金櫻歌仔戲司法院法拍土地旺旺集團雲仙樂園葉顯皇楊健福前進航空澳門直飛博弈寬頻徐華辰內湖保護區

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