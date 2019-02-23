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嚇到吃手手！彰化大樓法拍九折就脫標　上看千萬搶著要

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▲彰化中正雲端大樓。（圖／翻攝自googlemap）

▲彰化中正雲端大樓。（圖／翻攝自googlemap）

記者者黃靖惠／綜合報導

彰化市因生活機能好、交通便利，加上新建大樓物件稀少，十分受購屋族歡迎，日前號稱彰化最高級的大樓「中正雲端」建案也淪入法拍市場，市場一坪行情約20多萬，沒想到一拍就以總價1070萬脫手，換算單坪價格19.2萬，約莫市價9折，可見搶手程度。

彰化地方法院資料顯示，位於彰化區的「中正雲端」大樓建案淪入法拍市場，3樓一拍竟然以總價1070萬順利脫手，換算單坪價格19.2萬元，約莫市價9折。

「中正雲端」在彰化市區正核心精華地段，為地上12層樓、地下3層樓，坪數規劃30～62坪，總戶數43戶、公設比28.5％，民國106年完工，當時最高開價達3字頭，但之後普遍落在2字頭。

該案周邊有彰化火車站、中彰快速道路及烏日高鐵站，交通十分便利，且距離中正路、永樂商圈不遠，區內有家樂福、百貨、超商及餐飲店林立，民眾購物、吃東西都很方便。

實價登錄顯示，與「中正雲端」同地段號碼的行情價，約莫都落在2字頭，甚至106年有一筆交易總價突破千萬元，創下當地房價新高。

法拍資料顯示，該筆物件坪數約55.7坪，包含1個平面坡道車位，一拍公告底價1000萬元，共有2個人投標，得標金額為1070萬元，約莫市價9折。

該案雖然一坪要價20萬元，但用一間3房型產品，總價不到千萬，比附近動不動要價千萬的透天，買房負擔相對低，仍吸引資金有限的購屋族。

▲彰化中正雲端大樓。（圖／翻攝自實價登錄）

▲彰化中正雲端大樓成交價普遍落在2字頭。（圖／翻攝自實價登錄）

關鍵字：法拍彰化大樓

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