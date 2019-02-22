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台開春酒慶蘇花改　邱復生：通車花蓮就翻轉！

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▲▼台開董事長邱復生。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台開董事長邱復生在「天使之翼」拍照，意指花蓮將展翅飛翔。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／花蓮報導

台開（2841）土地開發公司今日於花蓮舉辦春酒，台開集團董事長邱復生表示，只要2020年1月10日蘇花改全線通車，花蓮就將全面翻轉。

台開在花蓮洄瀾灣進行大型造鎮，打造農場、住宅等設施，繼日前打響名號的「貨櫃星巴克」後，再耗資3億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，又成為花蓮人看電影、打卡的新熱點。

台開於花蓮投資的「新天堂樂園」融合科技、潮流、藝術之多元元素，春節9天假期磁吸人潮約近50萬人次，其中時尚潮牌Supreme、Off-white、Kaws大受觀光客歡迎，有大陸觀光客還特別來朝聖，他們表示「因為很多都是全球限量商品」！來朝聖的還有貨櫃星巴克、天使之翼等。

邱復生表示，蘇花改通車將翻轉花蓮，對花蓮是利多，讓國際看到花蓮，今年農曆春節旅館住宿明顯不夠，房間住宿還可增加到一萬間，期望花蓮旅行業與各行各業一起來創造花蓮的繁榮，讓花蓮不是旅行的中間點，是變成旅行的目的站。同時花蓮新天堂樂園的定位是對的，因為這裡有商機，且跟娛樂相關，且這裡是天堂，有天使之翼。

建設花蓮新天堂樂園是一步步有計畫的，首先是創造全球熱門打卡景點，然後藉由全球網路、VR、AR等連結，讓全世界都知道新天堂樂園，所以這樂園是開放的，不是封閉的，這裡不是百貨不是量販店，同時我們推出樹蛙，就像寶可夢，更代表花蓮乾淨的空氣與水。

而最早代表作「花蓮貨櫃星巴克」是循環經濟之代表，台開集團主張「分享經濟」，也就是未來投資後，是分享給朋友，也可分享給自己，交叉投資，在運營模式上，將不動產變成動產商品，並享有投資報酬收益。在新埔與草屯園區部分，也將全面進入銷售，各種合作形式皆可，包含售後合作規劃等。

另外，台開舉辦「Pop-up」快閃、「洪瑞珍三明治」等活動，也帶來大量人潮，邱復生指出，洪瑞珍三明治兩天就賣出1,000多個供不應求。

「VR LIVE」、「湯姆熊」也特別受到年輕人歡迎，年輕網友在網路上大推寫道「沒想到到花蓮也可以玩與西部一樣的高端娛樂，很驚喜也很刺激」；另外全台僅有兩台的「VR雷霆戰艦」，在花蓮創下比台北還高的累計遊玩人次！

邱復生指出，距離蘇花改只剩倒數約322天，加上百麗航運今年5月後計劃蘇澳到花蓮全世界最快之快輪開航後，均將帶動人潮，新天堂樂園新景點就此誕生，更多花蓮新景點也將隨之而起，共同帶動花蓮的繁榮與改變！

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