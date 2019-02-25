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住宅價格上漲0.38％　10月北市交易量減1成

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▲▼北市,大直,房市,河岸,豪宅。（圖／記者陳韋帆攝）

▲實價登錄顯示，北市11月交易量減、金額卻反漲。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據最新實價登錄資料，台北市107年11月房屋交易件數下滑了1成，但總金額卻上漲4.18％。北市地政局分析，會出現這樣的反差，主因來自於公寓價格上漲，所以雖然交易量下滑，交易總金額仍上升。

107年11月實價登錄量價動態，全市交易量共1,024件，較10月1,143件減少119件，減幅10.41％；較去年同期994件增加30件，增幅3.02％；較去年平均937件增加87件，增幅9.28％；較5年均值 1,209件減少185件，減幅15.30％。

交易總金額為281.88億元，較10月270.57億元增加11.31億元，增幅4.18％；較去年同期258.74億元增加23.14億元，增幅8.94％，較去年平均248.24億元增加33.64億元，增幅13.55％，較5年均值336.16億元減少54.28億元，減幅為16.15％。

107年11月全市住宅價格指數110.17，較10月109.75上升0.38％，較去年同期109.00上升1.07％；標準住宅總價1,378萬元，標準住宅單價每坪50.70萬元。

大樓住宅價格指數115.21，較10月116.02下降0.70％，較去年同期121.79下降5.40％；公寓住宅價格指數104.86，較10月101.25上升3.57％，較去年同期107.12下降2.11％。11月全市住宅價格月線、季線、半年線均微漲；大樓月線、季線及半年線持續走低；公寓月線、季線、半年線均上漲。

地政局表示，從數據可發現，全市住宅價格微漲，大樓部分則持續下跌，但因公寓價格回升，才會出現交易量減、交易總額反而上升的情況。

▼北市住宅價格指數趨勢圖。（圖／地政局提供）

▲▼北市價格指數。（圖／地政局提供）

關鍵字：北市地政局實價登錄房價交易量房市景氣

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