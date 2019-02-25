漢子「第一箭」射向32年海砂屋　港子嘴重建5樓變12樓

▲港仔嘴社區海砂屋歷經32年終於可以重建。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

住了32年的海砂屋終於都更了！新北市板橋區港子嘴社區，透過建經公司融資推動危老重建，2棟5樓老公寓改建後將成為12樓新大樓。這是市長侯友宜上任後「都更三箭」的第一箭，全案依防災建築再生自治條例方式辦社區重建。

港仔嘴社區屋齡32年、共50戶，1987年完工啟用，多年前就已經發現是海砂屋，2016年更被市府判定為「高危險老舊」建築，建議拆除重建。

某住戶表示，大家意見都不同，對於法令、專業的了解又不夠，到最後有錢的都搬走了，無法負擔搬遷相關費用的都繼續「冒死居住」，就這樣一住就十多年了（發現海砂屋後）。

▲港仔嘴社區居民與建經公司簽署合作意向書。（圖／新北市府提供）

住戶和寶國建經公司昨（24）日在於港嘴市民活動中心簽署合作意向書，將採防災建築再生自治條例方式辦理社區重建，簽署過程由都更處副處長謝登武與都更推動師見證完成，後續市府將繼續協助重建。

該大樓重建將取得危老重建「限時容獎」後，容積取得1.5倍，重建後將由原5樓高老公寓變成12樓層高大樓，基地面積約531坪、公設比30％起；據建經協會說明，但也並非扣除營造成本後，除了自住多的房屋就是住戶所賺到，也必須負擔建經公司墊資費用部分，依法收取工程款約8％手續費，不過對於住戶而言仍是利多。

謝登武副處長表示，市府於107年公告「防災建築再生自治條例」，搭配中央的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，完整建構新北防災都更策略，老舊或危險的建築物都可透過老屋建檢，提供社區整建維護或重建的多元選擇。