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南港輪胎800億開發案通過　「世界明珠」預計4月公開銷售

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▲世界明珠開發案前身為南港輪胎舊廠區，總樓地板面積達7萬坪，被視為台北市指標性的超級大案。（圖／南港輪胎提供）

▲世界明珠開發案前身為南港輪胎舊廠區，總樓地板面積近6.7萬坪，被視為台北市指標性的超級大案。（圖／南港輪胎提供）

記者陳韋帆／台北報導

南港輪胎（2101）南港廠開發案終於確認通過！「世界明珠」變更設計案2月通過北市都審會，預計3月將完成變更執照並施工發包。南港輪胎名譽董事長林學圃表示，該案預計4、5月公開銷售，未來將再出售主導「世界明珠」案的轉投資公司南榮開發40％股權，業外收益進補。

世界明珠被視為今年房市最大亮點，銷售規模上看800億元，可望挑戰史上總銷金額最高紀錄；世界明珠開發案前身為南港輪胎舊廠區，總樓地板面積達7萬坪，規劃開發內容包括辦公大樓、住宅及商場等，被視為北市指標性的超級大案。

▲▼南港輪胎舊廠原址。（圖／解取自google map）

▲南港輪胎舊廠舊址地坪高達萬坪，是台北少有的完整性大基地。（圖／解取自google map）

建案定名為「世界明珠」，總基地面積約9,453坪，住宅部分占49.1％、辦公大樓約42.5％、商場6.7％、藝文展演占1.7％；南港名譽董事長林學圃曾對外表示，世界明珠案的基地具有稀有性、特殊性與未來性等三大特性，是老天送給南港輪胎的禮物，未來開發價值可觀。

林學圃表示，該案營造委託日系營造廠，建築成本高達150億元，完工後樓地板面積共67,067坪，住宅部分有3.3萬多坪、辦公大樓3萬多坪、商場有5千坪左右。

世界明珠開發案是由轉投資的南榮開發所主導，林學圃說，未來獲利將由董事會通過、出售南榮開發股權的方式進行獲利入帳；目前董事會已同意出售40％的南榮開發股權，未來會以公開銷售方式進行出售。

南港輪胎2018年合併營收104.41億元、年減7.81％，稅前盈餘3.39億元，今年1月合併營收8.92億元、年增12.86％。在本業成長及土地開發的題材加持下，法人推估，南港輪胎全年營收獲利將有2位數成長。

關鍵字：南港輪胎林學圃北市府2101世界明珠商場開發案南榮開發房市房產

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