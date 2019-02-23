賞屋新感受　甲山林售樓總部結合餐廳、湯屋及購屋諮詢服務

▲▼ 甲山林售樓總部。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

進入網路時代，為了讓購屋民眾更加「一目了然」，甲山林首創「售屋總部」，透過餐廳、飯店以及湯屋設施結合完整售屋據點，讓購屋者一次看足、有興趣者再前往工地。不僅為客戶省下時間，大空間更方便舉辦客戶回饋活動。甲山林分別在北市興安街、高雄民族路推出兩處據點，未來更將招待北高兩地置產客前往總部住宿、看屋，提供全新售屋模式。

甲山林機構董座祝文宇表示，這樣的構想來自於海外置產，「海外置產路途遙遠，場勘、購屋管理甚至銷售都不方便；我們覺得在台灣還是有很多好標的值得投資置產，可惜大家不見得完全了解。」

▲專訪甲山林董事長祝文宇。（圖／記者季相儒攝）

跨入網路時代，消費者更講求方便，祝文宇認為售屋總部一定要放在市中心、好停車；「北市興安街『主體店』搭配各地的銷售中心，模式類似於房仲、但比房仲更好的是，這裡可以辦活動。」 加上有餐廳、有旅館、有湯屋，客戶在泡湯之餘，可以獲得地產資訊、可以比較資訊，「以人為本、以客為尊」站在消費者立場，讓購屋者信任甲山林。

高雄主體店延續同樣概念，有餐廳、有樣品屋且好停車，「還有一個重點，讓高雄人認識我們，」祝文宇強調未來售屋將串聯北高，招待兩地的購屋客住宿。

▲▼為方便民眾一次看足，甲山林在售屋總部中列出所有建案資訊。（圖／ETtoday資料照）

他指出，甲山林從土地買賣、規劃部規劃、銷售、裝修部門、物業管理的一條龍精神，延續至售屋總部，最重要的就是帶給客戶「信任」。「過去賣房子只有交給跑單服務、賣完就沒了；我跟潤泰學到透明化管理。」透過舉辦開工說明會、裝修說明會、交屋說明會，讓消費者監督業者；代管期間、消費者可以直接跟物管人員反應，避免瑕疵。「售屋總部不僅讓消費者看的清楚，更找得到我們，更是提醒每一個環節的服務人員要更用心。」