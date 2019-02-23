看好韓國瑜　甲山林祝文宇2019年首次南下高雄推自建案

▲專訪甲山林董事長祝文宇。（圖／記者季相儒攝）

記者張瑞傑／台北報導

「平價高品質住宅」是甲山林機構自建案的大原則，強調取得相對便宜土地、並以交通未來性彌補機能，蓋出年輕人買得起的好宅；從淡海「天藝」、南港「香榭帝寶」 、到汐止「美麗山林」， 都市計畫背景出身的甲山林機構董座祝文宇直言：「推出自建案的地段，就是我們最看好的地方。」2019更看好韓流，更預言高雄房價一定漲，甲山林在高雄推出「時尚帝寶」與「文華帝寶」，看好自住與資金投報，更強調包租3年、每年投報5%，吸引許多北部民眾南下購屋。

他表示，目前小坪數住宅是市場顯學，台北市小坪數相對較少，新北市第一圈首購換屋從板橋、三重、土城、新店都以小坪數為主。「去年我們賣了2000多戶，」在新北環快完善下，他認為首購定價在1200萬元、換屋1800至2000萬元，是最能被市場接受的價格。

2016年、甲山林機構在一片打房聲浪中，率先喊出讓利口號，在江翠北側推出4字頭房價的「江翠ONE」，打破重劃區新案破高價的規則，「一案定錨」從此市場吹起讓利風。「有河景單價50萬、無河景45萬元，地點好、房價夠便宜，我們在這裡買了10塊地、將持續在這裡推出高品質平價宅。」

▲板橋江翠重劃區自「江翠one」開出4字頭第一槍後，震撼市場。（圖／ETODAY資料庫）

▲看好江翠北側，甲山林該區擁有10塊建地。（圖／ETtoday資料照）

再者，台北第一圈的東區南港、汐止也是祝文宇看好的區段。「南港未來有五鐵共構，未來南港輪胎的『東方明珠』案也將推出，無論從房價或都市計畫角度看，發展潛力都很高。」以汐止35至40萬元的價格，他認為房價偏低，甲山林再次以「天墅」與「美麗山林」高CP值吸引自住客目光。

「美麗山林」土地達4萬多坪，延續「天藝」旋轉別墅精神， 規劃20至40多坪住宅與100坪、總價3000多萬的電梯別墅，祝文宇認為將造成市場轟動。「天墅」強調總價2000萬元、可以買到大四房含裝潢住宅，等於發揮倍數以上坪效的使用機能，非常物超所值。「汐止房價便宜，我們蓋的又好，可以說沒有競爭對手。」

再者，韓國瑜當選後、經濟活絡，甲山林首次南下高雄推出自建案；祝文宇認為，高雄最大的特色就是「市中心房價便宜」，「 高雄馬路非常寬，土地建蔽率低但容積率高，公園多且環境好，加上土地便宜，在市中心就能夠蓋出高品質平價宅，非常難得。 」市中心每坪單價只要20多萬元、總價500多萬元就能出租至2萬元水準，投報率高，祝文宇相信房價仍有很大發展空間。