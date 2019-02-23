改編頑童神曲《趕面試》說出求職者心聲　百萬網友激讚

▲永慶房屋與「老天鵝娛樂」合作，改編台灣嘻哈天團頑童歌曲，推出《趕面試》轉職神曲。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

永慶房屋於農曆年趁勝追擊，與網路高人氣「老天鵝娛樂」合作，改編台灣嘻哈天團頑童歌曲，推出《趕面試》轉職神曲，詼諧的歌詞唱出時下求職者心聲，並自然融入永慶房屋的職場優勢與超優薪資福利，觀看人數快速突破150萬人次，不僅在網路上瘋傳，也帶動年後履歷量成長三成五。

「老天鵝娛樂」近期改編知名饒舌歌曲，推出《趕面試》轉職神曲，歌詞中「我在趕面試 還有兩個」、「努力苟延殘喘的活著 工作一直換，承認吧！大多活不到五萬」、「恁爸去面試要台大的 我私大的」…，忠實呈現時下求職者心聲

根據人力銀行統計，農曆年前轉職人潮創下3年來最高，預計年後將有15.3萬人投入轉職面試行列。

轉職神曲《趕面試》一推出引發熱議，不僅網友紛紛留言表示「歌詞說進我的心坎裡，太神啦~~_~」、「看完只想要去面試！」等，更釣出永慶房屋年薪百萬的同仁回應，分享在永慶工作、生活平衡的幸福職場，趣味的招募手法，掀起新一波搶面試熱潮。

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「根據人力銀行分析，轉職原因以工時長、薪資低，還有近年求職者愈來重視職涯發展為主因，而永慶房屋保障業務新人前9個月每月五萬元、『彈性工作8小時』制度訴求，深受求職者青睞，面試人數屢創新高，去年底面試人數較同期成長狂飆四成。趁著轉職潮，推出《趕面試》一曲，促動年後首場面試就有超過百人參加，其中不少人是被歌詞打中，決定來面試，期待能翻轉人生。」