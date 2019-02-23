2019推案不手軟　甲山林總銷破2千億

▲專訪甲山林董事長祝文宇。（圖／記者季相儒攝）
記者張瑞傑／台北報導
身為台北市5大代銷之一，甲山林今年接案江翠、土城、三重、新店區段，以及板橋新巨蛋「欣璞綻」等建案，接案總銷已達800億元；加上南港輪胎800億元案量，以及三重東森總部商辦700億案量，總銷可望破2000億元關卡。
根據分析，近期房市受到相關法規施策影響，建商爭取都更鬆綁與危老獎勵時程等措施而提前送照，使得今年推案量增加，推估上半年329檔期前後會是2019年買氣的最高峰；建商大舉讓利推案，海悅、甲山林、新聯陽及創意家等四大代銷業接案量因而暴增，目前合計在手新案量逾4600億元，較去年同期大增逾八成。
甲山林機構今年加上自建案，光是上半年案量達800億元；江翠北側重劃區「帝國花園廣場」、「瀚疆」，以及新埔站旁的「欣璞綻」三案合計總銷就達160億元。以及南港輪胎800億元、再加上三重的東森總部商辦案700億元，估計全年達2300億元，堪稱代銷推案王。
▲看好江翠北側，甲山林該區擁有10塊建地。（圖／ETtoday資料照）
祝文宇認為，今年雖然房市量變大，但還是要「讓利」， 採取開放態度、規模擴大，自建跟代銷並進，重點在於是否抓到消費者需求，今年首次南下高雄，就是看準高雄經濟將起飛。「也許有人看壞2019年房市，但我們總是敢在不景氣中推案，例如基隆『信義城』的2個月完銷、『江翠ONE』2個月完銷，『湯泉』5個月賣完，就是最好的例證。」