多個8？搶標北市25％投報違建錯投金額　慘賠440萬藍瘦香菇

▲有人搶標羅斯福路巷高投報率違建，卻錯寫金額慘賠欲哭無淚。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

法拍屋是許多行家的投資標的，操作得宜就可能從中獲取極高利益，但偶爾也會有錯投事件發生。根據司法院公告，台北市中正區羅斯福路一段58巷內一處違建店面於本月19日進行一拍、底價10萬順利脫標，但仔細一看才發現得標者以488萬8千888元投標。現場其他法拍業者表示，錯投金額在法拍偶有所聞，但此次親眼目擊高出10倍金額令人傻眼，得標者恐欲哭無淚。

根據法院公告，該案位於台北市中正區羅斯福路一段58巷17弄，遭法拍標的物為「未登記建物」（俗稱違建），建物總面積37.98坪持分1／2、合計18.99坪、拍賣底價為10萬元、保證金2萬，其投標日為2月19日由某不動產公司以488萬8千888元、共加價了478.89萬元得標。

現場其他投標同業表示，當時開標後，得標者現場告知金額有誤，因為投標金額有阿拉伯數字與國字書寫兩項，「當兩者有差異時，會以國字書寫金額為準」；該名投標者阿拉伯數字寫「488,888元」，但國字卻寫上「肆佰捌拾捌萬捌千捌佰捌拾捌元」（488萬8千888元），遠超10萬元底價478.89萬元，現場欲哭無淚。

棄標可否挽回虧損？寬頻房訊發言人徐華辰表示，法院棄標有其標準罰則，棄標後「應退（補）保證金＝棄標人已繳金額－拍賣定價差額－執行費用」，以此案例而言就是「2萬保證金－478.89萬（得標金額扣除底價）－下次執行拍賣金額千分之八」。單計算保證金2萬扣除478.89萬元部分，若棄標就必須賠付476.89萬元金額給法院，並不划算。

違建為何仍能引起投資人興趣？利潤又在哪？徐華辰說，以此案例而言，雖僅持有地上物產權2／1，但根據法院筆錄，過去就有承租記錄每個月為8,500元，年租金為10萬2,000元，再以該投標人原投標金額48萬8,888計算，年投報率仍有25％以上。

另外，若自用作為倉庫並等待未來都更，還能向建商收取搬遷費用，所以即使該建物雖然已被市府列管違建，眾多投資人仍趨之若鶩。