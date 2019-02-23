ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

多個8？搶標北市25％投報違建錯投金額　慘賠440萬藍瘦香菇

ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福路法拍屋。（圖／擷取自google map）

▲有人搶標羅斯福路巷高投報率違建，卻錯寫金額慘賠欲哭無淚。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

法拍屋是許多行家的投資標的，操作得宜就可能從中獲取極高利益，但偶爾也會有錯投事件發生。根據司法院公告，台北市中正區羅斯福路一段58巷內一處違建店面於本月19日進行一拍、底價10萬順利脫標，但仔細一看才發現得標者以488萬8千888元投標。現場其他法拍業者表示，錯投金額在法拍偶有所聞，但此次親眼目擊高出10倍金額令人傻眼，得標者恐欲哭無淚

根據法院公告，該案位於台北市中正區羅斯福路一段58巷17弄，遭法拍標的物為「未登記建物」（俗稱違建），建物總面積37.98坪持分1／2、合計18.99坪、拍賣底價為10萬元、保證金2萬，其投標日為2月19日由某不動產公司以488萬8千888元、共加價了478.89萬元得標。

現場其他投標同業表示，當時開標後，得標者現場告知金額有誤，因為投標金額有阿拉伯數字與國字書寫兩項，「當兩者有差異時，會以國字書寫金額為準」；該名投標者阿拉伯數字寫「488,888元」，但國字卻寫上「肆佰捌拾捌萬捌千捌佰捌拾捌元」（488萬8千888元），遠超10萬元底價478.89萬元，現場欲哭無淚

棄標可否挽回虧損？寬頻房訊發言人徐華辰表示，法院棄標有其標準罰則，棄標後「應退（補）保證金＝棄標人已繳金額－拍賣定價差額－執行費用」，以此案例而言就是「2萬保證金－478.89萬（得標金額扣除底價）－下次執行拍賣金額千分之八」。單計算保證金2萬扣除478.89萬元部分，若棄標就必須賠付476.89萬元金額給法院，並不划算

違建為何仍能引起投資人興趣？利潤又在哪？徐華辰說，以此案例而言，雖僅持有地上物產權2／1，但根據法院筆錄，過去就有承租記錄每個月為8,500元，年租金為10萬2,000元，再以該投標人原投標金額48萬8,888計算，年投報率仍有25％以上

另外，若自用作為倉庫並等待未來都更，還能向建商收取搬遷費用，所以即使該建物雖然已被市府列管違建，眾多投資人仍趨之若鶩。

關鍵字：法拍店面標售投資店面違建出租租賃寬頻徐華辰法院房東中正區羅斯福路

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3842

南港輪胎800億開發案通過　「世界明珠」預計4月公開銷售

南港輪胎（2101）南港廠開發案終於確認通過！「世界明珠」變更設計案2月通過北市都審會，預計3月將完成變更執照並施工發包。南港輪胎名譽董事長林學圃表示，該案預計4、5月公開銷售，未來將再出售主導「世界..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2758

小叮噹走進家中當管家　內政部AI智慧宅免費體驗

過去卡通裡的智慧型機器人不再是夢想，雖然不如卡通的機器人擁有各種道具可以使用，但只要透過聲控，智慧機器人就可依指令幫您開啟或關閉燈光、空調、居家監控等智慧化系統設備，等於家中有一位專屬管家，相當實用又..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3914

台開春酒慶蘇花改　邱復生：通車花蓮就翻轉！

台開（2841）土地開發公司今日於花蓮舉辦春酒，台開集團董事長邱復生表示，只要2020年1月10日蘇花改全線通車，花蓮就將全面翻轉。

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3596

房東被百貨、電商雙夾擊　網路時代的店面革命

近日媒體針對東區「店面高房租」爭相報導，住商不動產企研室經理徐佳馨發表了一篇文章，內容關於她的房東朋友小黃，因為對於店面慘賠、拋售等訊息不斷出現在電視上，連電視都不看了。

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3913

擺脫「黑心房東」罵名創雙贏　店面空租轉抽成制

對於近日店面空租問題紛紛擾擾，景文物業管理機構董事長郭紀子對於店面另有見解。郭紀子表示，店面與辦公大樓、商場百貨等都是屬於「商用不動產」，是房地產形式的資本，與「利潤」難以切割，同時以六大項目分析，其..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3628

坐擁內湖3億土地　歌仔戲名伶捲女婿糾紛慘遭法拍

一代名伶歌仔戲演員王金櫻破億土地遭法拍，王金櫻去年才傳出因女婿捲入詐騙風波，根據司法院公告，該案位於內湖區面積高達萬坪、一拍底價3億1千758萬元，3月11日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該筆土..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3912

何談居住正義！實價登錄修法卡關　張欣民爆氣怒批

「實價登錄」目前已上路8年，去年行政院針對「實價登錄2.0版」開始進行修法，近日卻卡關在「預售屋即時登錄」以及「門牌全揭露」。消基會房屋委員會召集人張欣民憤怒表示，實價登錄門牌資訊都不敢揭露公開，何來..

2月22日 11:31

//cdn2.ettoday.net/images/3555

老公寓房價瞬漲百萬　陽台補登權狀多3坪

近年中央與地方政府汲汲營營推廣「陽台補登」，但陽台補登到底是針對哪種房屋類型？住商不動產企研室經理徐佳馨表示，早期的老公寓權狀坪數登記時，並未記錄到陽台部分，老公寓陽台坪數平均約3坪左右，以每坪約35..

2月22日 10:26

//cdn2.ettoday.net/images/3911

建案賣3萬戶還有3.5萬戶　住展：越賣越多！

住展雜誌統計，北台灣於去（2018）年度開賣的新成屋、預售屋建案，年度平均銷售率約為45.77％，較2017年成長將近8個百分點，已連續三年正成長。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年新建案銷售表現優於..

2月21日 17:44

//cdn2.ettoday.net/images/3911

新北小宅春節熱賣5.5億元　副都心、中和爆買氣

春節期間各建案紛紛傳出熱銷消息，遠雄（5522）發布最新銷況指出，新北部分新莊副都心、中和左岸區域，春節期間分別達到4.3億以及4.7億元高達9億元的成交量。遠雄表示，副都心建設到位，讓當地房市熱度提..

2月21日 17:04

相關新聞

彰化最高級大樓法拍　打九折脫標

東區沒落　她諷羅姐教了大家一堂課

杭州房東21坪套房月租1.8萬沒人問

貿易戰影響又有三企業回台　經部：持續協助企業返鄉

百貨、電商雙夾擊　網路時代店面革命

讀者迴響

熱門新聞

避開十大地雷　好風水人生再晉級

歌仔戲名伶　內湖3億土地慘遭法..

雨港跌破37萬人　一坪十萬沒人..

環狀線試車被嫌吵　周邊房價跟著..

房東月租「2萬→40萬」她傻眼..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

低利率時代降臨！台南500萬能..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

「慘賠一條街」轉手秒賠　Swa..

看好韓國瑜 甲山林南下高雄推自..

最新新聞更多

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

主播買房告別10年租屋：投資報..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366