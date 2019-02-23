北市捷運「55萬金雞母」法拍違建　屋主出招喊停拍

▲北市羅斯福路上，原預定下周一進行一拍的法拍金雞母喊停拍。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市羅斯福路一段出現罕見的「整棟違建法拍」，因區位良好且底價僅55萬元，只要敢跟拆除大隊賭一把，就有機會在9個月內大賺百萬，這樣的金雞母原預計2月25日進行一拍，卻突然緊急喊卡。根據法院公告，該建物停拍原因為「延緩」，業者推估，應是債務人與債權人達成還款協議，若清償完成，諸多躍躍欲試的投資人就只能看著金雞母流口水了。

日前司法院公告，台北市羅斯福路一段、捷運中正紀念堂站三號出口旁的一棟建物，樓高2層、總面積150坪，因債務將於2月25日進行拍賣，一拍底價為55萬元。但法院公告特別提醒，該案已在2018年10月，遭北市府建管處列管「違章建築」，得標人必須自行承擔拆除風險。

根據法院筆錄，債務人為中華民國雜誌事業協會，目前仍有兩份租約進行中，二樓租給周姓債權人，載明租期為2010年5月28日起到建物拆除止；一樓租給一間餐廳，租約到2021年止。兩層樓月租金共17萬8,500元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為違章建築，即使透過法拍取得，仍無法轉為合法建物；但由於該案位置良好且租金報酬率高，推估仍會有不少投資人躍躍欲試，願意跟拆除大隊賭一把。

原本許多投資人摩拳擦掌，已準備好在下周一（25日）搶標，結果劇情急轉直下，21日法院公告該拍賣暫緩停拍，讓眾多已做好投標金額評估的投資人，只能乾瞪眼。

徐華辰分析，「延緩」意旨 債務人與債權人已達成協議，推估應是提出還款計畫，債權人同意暫時停止法拍動作，但倘若三個月內未清償債務，債權人就可再申請執行法拍。

調閱謄本資料，該地為國有地。徐華辰指出，此類型法拍屋非首例但也不常見，所以一出現就是搶手貨。

他分析，該案位子良好就在捷運出口旁，面積又高達150坪；此次拍賣底價55萬、現有月租金17萬8,500元，也就是說3個月就回本，後面都是多賺的，即使有被拆風險，還是不少人會想要賭一把，倘若3個月後重回法拍市場，又會出現搶標熱潮。