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北市捷運「55萬金雞母」法拍違建　屋主出招喊停拍

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▲▼北市羅斯福路出現整棟法拍屋。（圖／擷取自google map）

▲北市羅斯福路上，原預定下周一進行一拍的法拍金雞母喊停拍。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市羅斯福路一段出現罕見的「整棟違建法拍」，因區位良好且底價僅55萬元，只要敢跟拆除大隊賭一把，就有機會在9個月內大賺百萬，這樣的金雞母原預計2月25日進行一拍，卻突然緊急喊卡。根據法院公告，該建物停拍原因為「延緩」，業者推估，應是債務人與債權人達成還款協議，若清償完成，諸多躍躍欲試的投資人就只能看著金雞母流口水了。

日前司法院公告，台北市羅斯福路一段、捷運中正紀念堂站三號出口旁的一棟建物，樓高2層、總面積150坪，因債務將於2月25日進行拍賣，一拍底價為55萬元。但法院公告特別提醒，該案已在2018年10月，遭北市府建管處列管「違章建築」，得標人必須自行承擔拆除風險。

根據法院筆錄，債務人為中華民國雜誌事業協會，目前仍有兩份租約進行中，二樓租給周姓債權人，載明租期為2010年5月28日起到建物拆除止；一樓租給一間餐廳，租約到2021年止。兩層樓月租金共17萬8,500元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為違章建築，即使透過法拍取得，仍無法轉為合法建物；但由於該案位置良好且租金報酬率高，推估仍會有不少投資人躍躍欲試，願意跟拆除大隊賭一把。

原本許多投資人摩拳擦掌，已準備好在下周一（25日）搶標，結果劇情急轉直下，21日法院公告該拍賣暫緩停拍，讓眾多已做好投標金額評估的投資人，只能乾瞪眼。

徐華辰分析，「延緩」意旨 債務人與債權人已達成協議，推估應是提出還款計畫，債權人同意暫時停止法拍動作，但倘若三個月內未清償債務，債權人就可再申請執行法拍。

調閱謄本資料，該地為國有地。徐華辰指出，此類型法拍屋非首例但也不常見，所以一出現就是搶手貨。

他分析，該案位子良好就在捷運出口旁，面積又高達150坪；此次拍賣底價55萬、現有月租金17萬8,500元，也就是說3個月就回本，後面都是多賺的，即使有被拆風險，還是不少人會想要賭一把，倘若3個月後重回法拍市場，又會出現搶標熱潮。

關鍵字：法拍金雞母投資寬頻徐華辰違建拆除大隊租屋店面租金投報率捷運中正紀念堂羅斯福路

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