40.6萬待售房屋ing創三年新高　中古屋2年大增2.6萬間

▲全台網路待售房屋刀達40.6萬間。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

近日許多業者表態房市逐漸復甦，打破過去多空氛圍下的沉默，在買氣回升下，房屋網路平台業者卻統計出賣壓更高的情況。根據「屋比」房屋比價平台統計最新資料，全台目前共有40.6萬房屋在網路銷售中，創下三年新高，且新北、北市、高雄賣壓年增幅超過1成，台中更有7萬間待售數量，屋比指出，由此得知房市賣壓十分沉重。

「屋比」房屋比價平台彙整網路待售資料發現，截至2／23為止，排除同樣房屋在不同管道重複銷售的狀況後，目前全台竟仍有超過40.6萬間房屋在網路進行銷售，不只比去年同期多出8％，更創下近三年新高。

其中，佔全台房市賣壓約約7成的六都中，「新北」、「台中」、「高雄」賣壓年增幅竟分別有14％、11％、12％，增幅皆超過1成，賣壓攀升的速度最快，「台中」以待售量逾7萬間賣壓最大，穩居全台之冠。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，原先市場預期房市連兩年復甦，房市去化增加下賣壓應可減緩，但以目前實際有高達40.6萬間的網路待售量來看，房市賣壓已遠超乎市場預期，若未來經濟復甦不理想或是再有房屋稅改等利空衝擊，造成買氣再度急縮，賣壓重的區域出現多殺多的機會依然不小，屋主宜多留心。

另外，近三年的網路待售量數據變化，2018年全台房市賣壓一度較2017年同期降低，但過去一年以來，六都賣壓卻又再度走高，對此，葉國華指出，這兩年房市雖穩定復甦，但2018年27.8萬棟的移轉量與過去動輒37～40萬棟的量能相較，買氣仍大不如前，目前市場上仍有不少買方呈現觀望狀態，賣方想去化也相當不容易。

葉國華表示，這幾年不少屋主選擇「降價出場」，或是因價格差「不賣了」，一度使得去年初房市賣壓降到三年來的低點，但這樣的狀況隨房市買氣穩健回升，加上去年九合一大選後，拼經濟、開放陸資、吸引台商回流等議題持續發燒下，許多屋主對後市信心大增，紛紛把房屋丟到市場試水溫，加上新屋交屋量持續攀升等因素，造成全台房市賣壓再創三年新高。

現在對買方來說，可供選擇的物件相當多，建議購屋者可多比價，選擇開價最超值的物件進場議價，相信買到超值好屋的機會也會大增！

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，目前房市賣壓攀三年新高，其實與「中古屋」賣壓大幅攀升有關，根據屋比統計，目前「中古屋」待售量較2017同期大增2.6萬間，與「新屋」量減1.8萬間相比，「新屋」「舊屋」表現大相逕庭。

陳傑鳴指出，雖然去年全台房市移轉量年增4.5％，但若以全台建物買賣移轉量扣除建物第一次登記視為中古屋交易量來看，中古交易量能僅約年增3.7％，中古屋市況其實並不熱絡。

由於中古屋的屋主大多是個體戶，資訊獲得與反應都不如手中存貨較多的建商或投資客來的快速與靈活。在面對這幾年的房市低迷買氣下，中古屋的屋主價格調降速度都相對緩慢，甚至還一有利多就喊漲，因此去化速度明顯不如這兩年打著「讓利」的新屋，導致中古屋待售量能不斷攀高，這對市場來說是相當嚴重的警訊。

另外，對於新北、台中、高雄賣壓年增幅超過一成的現象，陳傑鳴指出，受到去年底九合一大選藍綠變天的激勵，目前不少建商與屋主都對於藍營執政縣市的經濟成長都有所期待，目前「新北」、「台中」、「高雄」不只建商推案意願增，屋主售屋動機也提高，不少待售物件開價出現調漲。

不過，須提醒的是，目前房市買氣處於復甦階段，買方追價力道不大，屋主若過度開高價，買方買單機會並不高，屋主仍不可過度樂觀。

▼六都及全台近三年待售量統計。（圖／屋比提供）

▼全台近三年新屋與中古屋待售量變化。（圖／屋比提供）