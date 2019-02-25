每年14萬對新人結婚　消失的2／3婚紗店去哪了？

▲許多愛情最終都會走向結婚，但婚紗一條街卻逐年衰弱，都到哪裡去了呢？（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

我們結婚吧！許多美麗的愛情最終都會走向婚姻這一步，台灣每年平均約14萬對新人結婚，造就了各縣市「婚紗一條街」榮景，其中新北市板橋區府中商圈的婚紗街，全盛時期就有超過30間以上的婚紗攝影店，但現在卻只剩下約10間左右。從事婚紗攝影超過50年的許大哥表示，整體產業轉型，店面租金已讓傳統婚紗競爭力越趨減弱，婚紗店就這樣兵敗如山倒，越來越少間。

根據內政部統計資料，近十年結婚對數在98年為最低潮、共11萬7千99對，往後9年至今逐漸上升，每年平均約有14萬對左右，但為何婚紗街卻無法支撐，店數一路往下走？

目前超過70歲、曾經是花蓮第一間婚紗店老闆、縱橫全台灣許多婚紗街都可以看到其作品的許大哥表示，產業轉型、租金是最大因素。他回憶學徒時期，將近一甲子了，從扛器材、掃地開始做學徒，對於燈光、自然光掌控要求極為嚴格，辛苦多年後才真正出師。

出師後拍一次婚紗照、一捲底片就是36張，時下流行婚禮紀錄呢？也就是36張，而且只幫很好的朋友在現場拍攝合照；但時過境遷，數位時代的現在，技術、張數已經不是絕對，別的不談、半路出師的人太多，讓整體市場十分混亂。

結婚新人數量仍在，但消失的婚紗店到哪裡去了？變成「工作室」了！另一位年約50歲，也從事婚紗攝影工作超過30年的張大哥表示，因為拍攝門檻已低，人手一台單眼就自稱攝影師，攝影工作室網路一大堆，需要店租、裝潢、人事、婚紗維護等成本，且工作室「婚紗一條龍服務」又讓許多新人認為，服務優於許多婚紗店，自然不敵這樣競爭又混亂的市場，許多店家業績紛紛下滑7成以上，過去榮景已不再。

板橋區當地房仲指出，根據近日成交行情，館前東路平均每坪月租金為2,790元，相較102年約1,500元／坪左右，整體上漲快要1倍，而競爭激烈、店租成本又逐年升高的婚紗店自然慢慢減少。

不過他也透露，其實當地還是有一些婚紗「工作室」陸續開張，實際走訪當地，就會發現2、3樓出現不少「工作室」招牌；有許多婚紗店倒閉後，攝影師與新娘秘書，紛紛自行在附近尋找地點開設工作室。

但由於現在的行銷方式，不需要大店面，只要一台電腦上網、一些地方放置婚紗、攝影師採取外拍、借棚方式，就可以開始營業，這也是婚紗店逐漸消失的主因之一。