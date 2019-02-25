逃命潮！高租金逼走永福樓　台北東區仍有近百空店面

▲永福樓昨天最後一天營業。（圖／記者張一中攝）



記者黃靖惠／綜合報導

以往人來人往的台北東區店面，因租金太高，造成業者一波逃命潮，商圈近百間店鋪空置、招租，連老牌餐廳永福樓昨天（24日）也正式熄燈號，外傳每月租金上看150萬元，以周邊商圈租金行情，每月一坪約1.2萬～2萬元，當地房仲分析，東區除了面臨高租金困境外、再來消費人潮逐年銳減也是一大關鍵，房東若能適時降租，應該能改善高空置的問題。

根據《屋比房屋比價平台》統計，台北忠孝SOGO、明曜統領及師大、通化等夜市大型商圈，累計至2月，店面空租件數竟高達618間，成為全台之冠，其中光是東區店鋪空置就近百間，代表倒店浪潮並未停滯，反而不斷擴大，其中包括經營41年的老牌餐飲永福樓。

▲永福樓熄燈。（圖／記者張ㄧ中攝）



該店在忠孝東路旁的精華地段，2、3樓店面面積將近400坪，外傳每月租金上看150萬元，但因消費人潮減少，無力負擔高租金，最終走上倒店一途。

根據戴德梁行統計，東區去年第三季店鋪空置率高達7.8％，遠高於站前商圈、中山南京山區、西門商圈，店面空置是四大商圈之首，以附近租金行情，每月一坪約1.2萬～2萬元租金。

《好房網》報導，當地房仲分析，永福樓倒店除了面臨高租金困境，再來消費人潮逐年銳減也是一大關鍵，許多倒店業者慘敗在「人少、租金高」的情況下，不過近期房東似乎意識商圈危機、願意「降價求租」，所以如果想要改善東區店鋪空置，建議採「租金降價」策略，別在堅持高租金，適時降價。

▲永福樓員工鞠躬，永福樓長媳陳羽珊。（圖／記者張一中攝）

