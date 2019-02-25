慘！民生社區淪為「招租一條街」　50公尺就有一間店面空置





▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

財經中心／綜合報導

下一個東區商圈翻版？有台北最美街道美譽的「民生社區」近期爆店面招租潮，短短1.5公里出現27間空置店面，加以換算每50公尺有一間店面空置。對此房仲分析，民生社區店舖租金行情，一坪約2500-3000元，因為先前富錦街興起文創咖啡，聚集人潮，但現在明顯退燒，如果房東還是堅持抬高價碼，就比較難租出去。

台北民生社區富錦街因擁有濃密綠蔭、周圍幽靜且怡然，吸引特色餐飲及咖啡店進駐展店，也帶來消費人潮，成為假日文青集散地，不過近期民生東路四、五段沿街店鋪空置率驚人。

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）



約莫1.5公里沿街店鋪，隨著美式連鎖三明治Quiznos、金石堂、新東陽、阿瘦皮鞋等連鎖店家陸續出走後，竟出現27間店面空租，儼然成為「東區商圈」的翻版。

陳炳辰表示，約兩三年前富錦街掀起文創咖啡風，周邊店面聚集不少消費人潮，但是現在熱潮明顯退燒，又無法再向外吸引新的外來人潮，因此整個商圈客層回歸到附近居民為主，如果房東還是堅持抬高價碼，就比較難租出去。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說，根據實價揭露民生社區租金行情，一坪約2500-3000元，部分房東因取得店面時間早，因為持有時間長，經濟壓力低，對於下修租金意願較低，不願調降，甚至認為沒人租也沒關係。

但他也提醒，民生社區店面本非東區般觀光商圈，假使租金下修，頂多僅回歸住商混和型的社區型商圈本質。