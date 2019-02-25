逢總統大選建商押寶329檔期　景氣看法持平增至8成

▲台經院最新一期分析，有近8成建商受總統大選影響，將押寶329檔期推案。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台經院今（25）日舉辦最新一期「景氣動向調查報告」，其中1月份營造業部分較上前一月下滑1.13點、房地產部份「六都買賣移轉件數」成長10.1％。台經院產業顧問暨研究員劉佩真表示，此次營造業雖下滑，但因政府標案調整，前景將看好，但房市買賣量雖然成長約1成，但受總統大選影響，未來業者也從樂觀轉向保守，原本業者55％認為景氣將持平的比例，也提升到78％，許多業者將把推案押寶在329檔期。

劉佩真分析，這次營建業測驗點1月下跌，主因是營造業拖累，去年年底趕工潮已過、農曆年前供料調度來不及，造成1月份明顯下滑，目前對於新建工程仍在盤整當中。

但營造業未來半年看法多數樂觀，主因是公共建設預算逐漸增長、前瞻二期正在執行、政府對於流標有所因應對策，且目前已研議工程造價再提高，對於承包商而言風險相對降地，所以未來趨向樂觀。

房地產1月份六都買賣移轉件數成長10.1％，主因農曆年前購屋旺季，加上先前選舉遞延買盤釋出，特別是高雄超過2成幅度最明顯；另外，六都1月份與去年同期成長2.2％，未來下半年將進入總統大選議題干擾，所以建商推案重點將擺到329檔期。

但必須關注房價部分，劉佩真指出，房價近日變化幅度轉小，買賣仍在互磨耐性的階段，加上目前房貸利率不斷探底，讓賣方開價越來越硬，買方又不想追價；短期內買賣雙方仍是拉鋸盤整修正態勢，調查房地產業者對於未來半年持平比例從上約55％已達到78％、針對未來半年看好的只有16％。

台經院總結，將上述營建業對景氣看法調查結果，經過本院模型試算後，本次營建業2019年1月營業氣候測驗點為93.59點，較2018年12月之94.72點下滑1.13點。