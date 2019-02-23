淡江大橋今天動工！　便利交通吸引五股、板橋買盤

新北市「淡江大橋」設計（圖／交通部公路總局提供）



記者黃靖惠／綜合報導

近年淡水利多不斷，除了百貨、商場、影城及大型商旅進駐，去年底淡海輕軌也陸續通車，而今天（23日）交通部公路總局公告，淡江大橋動工、預計113年完工，屆時淡水到八里可以省下25分鐘車程，外界預期周邊房價將補漲，但房產專家表示，目前離施工完畢仍有一段時間，加上動線對往返台北上班通勤族無太大助益，因此房價要上漲恐怕有難度。

歷經7次流標的「淡江大橋」今正式動工，由工信工程以124.9億元承攬，並由中興工程辦理設計及監造作業，預計於113年9月完工，屆時完工後為世界最長跨距單塔不對稱斜張橋，而且從淡水到八里可以直接上橋，跨越淡水河縮短15公里，預估可省下25分鐘車程。

公路總局也表示，本工程完工後可串連淡水河兩岸城市生活，降低鄰近關渡大橋的交通量；同時也改善北海岸的交通系統及加強台北港的運輸量，以及幫助淡海輕軌系統延伸至八里地區，促進觀光產業發展。

周邊房價是否有望上漲？天時地利不動產總經理張欣民表示，目前距離淡江大橋施工完畢，仍有一段時間，未來完工後有機會吸引到五股、板橋地區購屋族群，但對往返北市上班族開車反而繞了一大圈，因此並沒有太大效益，因此房價要上漲恐怕會有難度。

市區尖峰時段人車潮多，聯外交通壅塞問題嚴重，居民想回家得先卡在車陣半小時，對此張欣民表示，淡江大橋對疏散市區交通並無太大助益，反而是爭議多年淡北道路若完工，才有機會疏散竹圍到中正東路段，或是登輝大道周邊的人車潮。