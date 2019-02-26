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大陸建設金豬年推案250億元　張良吉：望韓流延燒全台！

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▲▼大陸建設董事長張良吉。（圖／記者陳韋帆攝）

▲大陸建設董事長張良吉。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

欣陸投控（3703）子公司大陸建設今（26）日舉辦春酒，大陸建設董事長張良吉開頭就說「希望韓流延燒到全國各地」。大陸建設2018總銷為53億元，較2017年成長25 ％；主要營業收入來自「寶格」及「麗格」的完工交屋認列收入、依完工比例認列之台中市惠國段、台北市寶慶路之商業大樓及「謙量」成屋銷售認列。

展望2019年，張良吉表示，今年的重點個案為，剛完工台北市信義區的「55Timeless 琢白」、持續銷售台中七期的「寶格」及「麗格」，以及台北市南京松江路口的「琢豐」案等，推案總金額預估250億元。

大陸建設國內海外積極拓點，大陸建設2018年度土地開發成果，除取得新北市「新店區斯馨段」土地、購入台北市「士林區芝山段」一小段土地、簽訂擴大台中「大坑風景區開發案」範圍外，並簽訂台北「中山區林森北路永盛公園都更案」，儲備土地開發存量。

2019年一月更透過轉投資之「汎陸建設」正式進軍高雄都會區。汎陸建設係由大陸建設與日商大和房屋合資，大和房屋擁有65％之股權，大陸建設為35％；張良吉表示，大陸建設本就看好高雄發展，因此三年前即開始覓地，並於一年半前開始與本案地主議約，並尋找合資夥伴。

該案總面積約為1,550坪，基地鄰近三多商圈、高雄多功能經貿園區（即亞洲新灣區），附近還有軟體科學園區、MLD台鋁生活商場、夢時代等多個開發案，基地交通便捷，除中山路沿線上捷運紅線三多商圈站外、尚有環狀輕軌等。未來將朝向住商大樓方向進行開發。此案簽訂後，也完成大陸建設北中南佈點規劃。

海外部分，舊金山950-974 Market Street案已經開工動工，未來將興建地上12層，地下2層的複合用途大樓；大樓分為東側住宅242戶，西側飯店236間房間，總計樓地板面積約11,474坪。其中飯店部分將由Sydell Group旗下的The LINE進駐，飯店的室內設計則由當地知名的室內設計公司O+A負責。

建築設計由國際級事務所團隊負責：概念設計由Bjarke Ingels Group事務所（BIG）產出，建築團隊則為Handel Architects事務所；並由澳洲知名之綜合性不動產公司Lend Lease擔任總承包營造商。

大陸建設在2014年9月於馬來西亞吉隆坡投資之不動產開發案目前已拿到建照，結構體施工中，預計於2021年第一季完工。未來將交由國際知名連鎖酒店經營者Fraser代為經營管理，並引進旗下Capri酒店品牌進駐，提供酒店式管理服務。

此外大陸建設也計畫開發馬來西亞吉隆坡Bangsar區土地，該區為吉隆坡周邊行政區之中高檔住宅及商業區，大陸建設目前已成立BANGSAR RISING SDN. BHD.子公司以完成該案之開發規劃。

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