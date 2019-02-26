大同標售土城案股東遭拒門外　和碩70.78億元得標

▲大同公司新北市土城區員和段土地今日由和碩開發得標。（圖／仲量聯行提供）

記者陳韋帆／台北報導

大同（2371）子公司尚志資產今（26）日公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，今日仍疑似有股東到場關切，但因拍賣會場為「私人租借」場所，所以被拒於門外，該標售案最後由和碩開發拿下順利脫標。

仲量聯行今日舉行尚志資產的土城區6,080坪土地標售案，現場投標廠商約有20多間；在標售會場門外，不時有人探望想進入現場，疑似為股東到場關切，但遭拒絕門外。

大同子公司尚志資產委託仲量聯行公開標售「土城區員和段住宅地」，該案已於今天下午完成開標，由和碩開發以總價70.78億元標取得、溢價率49％。成交總價超越年初其取得新莊土地的價格，成為今年台灣不動產界最大一筆的土地交易，得標單價更創土城區大面積住宅土地的新紀元。

仲量聯行表示，此標售案為土城區近年來少見釋出的方整大面積住宅土地，除鄰近捷運海山站外，附近有秀泰影城、日月光商場和休閒公園，生活機能高度完善。

行銷期間，就有超過30組投資人詢問關切，今日投標組數共約20餘組，顯示投資人皆看旺本區發展潛力，待重大建設陸續營運啟用後，區域房市熱度有望持續增溫。

大同子公司尚志資產開發，日前委託仲量聯行公開標售雙北土地，其一是臺北市中山區的商業土地，基地坐落於復興南路與長安東路口之精華地段，其二是新北土城區員和段住宅土地。

此舉招來市場派股東不滿，在1月10日時到記者說明會現場表示抗議，認為大同公司「每周一賣」，影響股東權益；仲量聯行回應，一切過程公開合法，所以今日如期舉行土城案標售，標售結果由和碩開發順利拿下。

目前仍未標售的另一筆北市土地，位在台北市復興北路及長安東路口，仲量聯行表示，預定將於3月7日正式開標，該案是台北市中心難得釋出的土地，領標狀況亦十分踴躍，預計也將順利脫標。