新北漢子一黏就搞定的「火災警報器」　老公寓、華廈簡單裝

▲侯友宜幫板橋獨居長者安裝住宅警報器。（圖／新北消防局提供）

記者陳韋帆／新北報導

許多老公寓未加裝住宅警報器，也導致許多火災發生時無法及時預警，新北市消防局近年大力推廣的「火災警報器」只要一黏就完成，新北市長侯友宜也特地為獨居長者示範安裝。侯友宜表示，新北市107年推廣補助安裝「火災警報器」至今，已成功預警15火災。新北消防局呼籲，其實不僅老舊公寓，部分華廈、大樓「火災警報器」也已老舊，建議可檢測或重新安裝，避免火災憾事發生。

為強化弱勢居住安全及關懷獨居長者，侯友宜於今（25）日，在消防局長黃德清、社會局長張錦麗陪同下，到板橋區仁愛路拜訪91歲獨居長者周媽媽，關心日常起居及健康狀況。並提醒注意用火用電安全及說明住警器功能，並親自為其安裝妥當，藉以守護居家安全。

新北市建築物總樓高5層樓以下老舊公寓、透天厝發生火災占住宅火災件數的68.5％，且經常造成人員傷亡，107年本市曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例15件。

108年度，本市將補助安裝6萬4,207戶（5層樓以下應設建築物總數10％），並優先針對本市獨居長者、低收入戶及資源回收戶共2萬463戶弱勢家庭全面到府安裝，其餘提供一般民眾申請自主安裝。

侯友宜表示，住宅用火災警報器能於初期偵知火災發出警報聲，提醒住戶儘早滅火及逃生，而且設置只要裝上電池、以雙面膠黏貼牆面或天花板，不必任何配線，安裝相當容易。

鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，安裝於家中每個居室、走廊及樓梯，如有相關問題可致電消防局或當地消防分隊協助，也誠摰籲請民間及慈善公益團體熱心捐贈，共同挹注關懷弱勢資源，讓新北市民住的更安全、更安心。

消防局同時補充，許多華廈、大樓早期完工入住後，火災警報器就已安裝完畢，但過去就曾有疑「年久失修」，造成該警報器失靈的案例，提醒民眾定時檢測是否失靈，若檢測不易，建議直接加裝新的警報器，避免憾事發生。