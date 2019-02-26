內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

▲新增住宅補貼加分項目，肚子裡有孩子也可以加分。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據內政部統計，去（107）年住宅補貼戶數高達7萬2千戶，創下歷史新高。內政部表示，此次創新高原因為增加「新婚、懷孕」做為加分項目；此外過去都需要紙本申請的制度，今（108）年度將於6月將開放網路申請，提醒若有符合資格的民眾記得在期限內提出。

內政部住宅補貼政策包含租金補貼、購屋及修繕貸款利息補貼等，申請日期為每年7～8月之間，去年度為鼓勵生育、結婚，特別將兩項加入為評分加分項目，創下96年開辦以來的新高。

根據內政部統計，107年住宅補貼共有8萬6,742戶家庭提出申請，其中，租金補貼申請戶數7萬6,997戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數8,383戶、修繕住宅貸款利息補貼申請戶數1,362戶。

經審核後，租金補貼核准戶數6萬5,815戶、自購住宅貸款利息補貼核准戶數5,540戶、修繕住宅貸款利息補貼核准戶數686戶，3種補貼共核准7萬2,041戶，核准戶數較106年6萬6,483戶，增加8.3%。

每年申請的租金補貼，補貼期限最長為12期（即12個月），每年可重新申請，若申請人107年已收到審查合格的公文，但尚未收到租金補貼者，請先行留意，若是以「未租屋」身分申請，須在核定函2個月內補附租約，審查通過後才能獲得租金補貼；或申請時所附租約的租賃期限若已到期，也須在2個月內補附租約。

今年度將增加「線上申請」方式，內政部表示，目前受理申請住宅補貼方式大多為臨櫃及郵寄，未來中央將統一增加線上申請方式，目前已進行系統等相關規劃，預計108年度可實施。

108年住宅補貼預計6月公告、7至8月間受理，如想了解相關資訊，可到內政部營建署網站瀏覽查詢。