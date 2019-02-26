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內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

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▲▼幼兒,超音波,懷孕,檢查,遺傳,當爸爸媽媽。（圖／記者姜國輝攝）

▲新增住宅補貼加分項目，肚子裡有孩子也可以加分。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據內政部統計，去（107）年住宅補貼戶數高達7萬2千戶，創下歷史新高。內政部表示，此次創新高原因為增加「新婚、懷孕」做為加分項目；此外過去都需要紙本申請的制度，今（108）年度將於6月將開放網路申請，提醒若有符合資格的民眾記得在期限內提出。

內政部住宅補貼政策包含租金補貼、購屋及修繕貸款利息補貼等，申請日期為每年7～8月之間，去年度為鼓勵生育、結婚，特別將兩項加入為評分加分項目，創下96年開辦以來的新高。

根據內政部統計，107年住宅補貼共有8萬6,742戶家庭提出申請，其中，租金補貼申請戶數7萬6,997戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數8,383戶、修繕住宅貸款利息補貼申請戶數1,362戶。

經審核後，租金補貼核准戶數6萬5,815戶、自購住宅貸款利息補貼核准戶數5,540戶、修繕住宅貸款利息補貼核准戶數686戶，3種補貼共核准7萬2,041戶，核准戶數較106年6萬6,483戶，增加8.3%。

每年申請的租金補貼，補貼期限最長為12期（即12個月），每年可重新申請，若申請人107年已收到審查合格的公文，但尚未收到租金補貼者，請先行留意，若是以「未租屋」身分申請，須在核定函2個月內補附租約，審查通過後才能獲得租金補貼；或申請時所附租約的租賃期限若已到期，也須在2個月內補附租約。

今年度將增加「線上申請」方式，內政部表示，目前受理申請住宅補貼方式大多為臨櫃及郵寄，未來中央將統一增加線上申請方式，目前已進行系統等相關規劃，預計108年度可實施。

108年住宅補貼預計6月公告、7至8月間受理，如想了解相關資訊，可到內政部營建署網站瀏覽查詢。

關鍵字：內政部住宅補貼租屋修繕租金補貼購屋修繕貸款利息生育新婚懷孕胎兒

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