ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市將全面東區化變鬼城　專家：租金砍半才有解

ETtoday新聞雲

▲▼民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北高租金掀起知名商圈倒店潮，對此房產專家Sway在臉書指出，唯有租金砍半才能救鬼城，如果包租公不願降，那北市將逐漸東區化，通通變鬼城，接下來就開始影響周邊住宅區，因為沒有人煙、陰陰暗暗，也沒有監視器，最後可能就不想回家，因為「覺得小三家比較溫暖，剛認識男朋友的套房也比較溫馨」。

「租金砍半才有解！」Sway直指，包租公還不降租，台北市逐漸東區化，通通變鬼城，而降租不是只有打八折，至少砍半才有機會，房東漲兩倍才降兩成，那個不叫降價，那只是矯情喊苦。

他表示，一開始附近住戶會慶幸店面全倒光了，終於恢復環境清爽，以及安寧住宅區，但商圈真的倒了，回家之路變恐怖，暗暗冷冷的路燈，店面都關起來，也沒有監視器，不只怕被劫色，也怕野狗或阿飄，最後「就不想回家了，覺得小三家比較溫暖，剛認識男朋友的套房也比較溫馨」。

他質疑，外面大馬路是鬼城，第二排的巷內就更慘，除了生活變得不夠便利，回家之路更感覺蕭條寂寞覺得冷，此時小三家或男友家，就更溫暖了。等到主要商圈都因為高房租而變成鬼城，誰還想來台灣玩？難道每條商圈都要變成夜市與攤販，大家都不用繳租金，才能養得起商圈與店家嗎？

店租要降談何容易？但他點出，「新莊、淡海、林口、甚至萬華河景第一排都砍半了，東區、民生社區、逢甲或高雄商圈，怎麼不可能？你看著好了。」

▲▼民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

關鍵字：租金商圈沒落鬼城

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

補強最高220萬補助　逾30年、6樓以上老屋免費快篩

全台平均屋齡已進入超高齡時代，內政部不動產資訊平台統計，2018年第3季全國房屋稅籍住宅類數量約863萬戶，其中屋齡超過30年的老舊住宅數量已突破4百萬大關，占比即將超過50％，老屋健康檢查迫在眉睫。內政部營建署現有「免費快篩」可申請，若需進一步甚至更詳細檢查，最高可補助60萬費用，若不幸遭判定需補強最高還有220萬補強補助。

21分鐘前

北市將全面東區化變鬼城　專家：租金砍半才有解

台北高租金掀起商圈倒店潮，而房產專家Sway在臉書發文指出，租金砍半才能救鬼城，如果包租公還是不願降，那北市將逐漸東區化，通通變鬼城，接下來就會影響到周邊住宅區，沒有人煙、陰陰暗暗，也沒有監視器，最後可能就不想回家，因為「覺得小三家比較溫暖，剛認識男朋友的套房也比較溫馨」。

59分鐘前

科技產業進駐「A7新市鎮」買氣再帶一波　首購族2字頭入主未來蛋黃區！

薪水的成長速度永遠追不上高房價的車尾燈，好想有個家的上班族，在買不起蛋黃區新房，也無力承擔蛋黃區老房修繕的壓力，紛紛棄守市區，將目光轉向蛋白、蛋殼區或重劃區。北台灣的「A7新市鎮」重劃區，因為距離市區不用半小時車程，聯外方便，近來在科技、物流等多方產業進駐加持下，買氣更是只增不減。

1小時前

受不了劏房！香港露宿者創6年新高　448人夜宿「24小時速食店」

近年來，香港無家可歸的人數有明顯上升趨勢，許多人買不起房子，只能選擇露宿街頭，或是在麥當勞等速食店過夜。香港社區組織協會24日發布一項最新調查，結果顯示，截至2018年年底為止，香港露宿野外的人數創下了6年來最高紀錄，由780人上升至1270人，增加高達62.8%。就連夜宿速食店的人數，也在6年間暴增了將近8倍。

14小時前

10年OMEGA忠孝店熄燈！　租金至少要砍一半否則「東區仍死」

東區商圈近年來有人潮流失趨勢，越來越多店家熄燈退場，包括Swatch、Fossil、永福樓、金礦咖啡等等，連經營10年的瑞士名錶歐米茄（OMEGA）也默默關閉遷店，目前已整棟換上雄獅旅遊的招牌。資深房市專家Sway表示，「未來只會更糟，想改變這個頹勢，租金要大砍一半以上才有機會挽回，否則東區仍死。」

14小時前

跟著總裁吃麵包　興富發邁出餐飲事業第一步

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今年興富發集團總裁鄭欽天也發豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」，「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃，其中餐飲事業擴及麵包店，旗下的「貝可麗烘焙坊」也將於3月4號開幕！

16小時前

兩大因素修正　房東終於鬆手　天母商圈黑翻紅

充滿異國情調的天母商圈、是慢活悠閒的代名詞；但隨著房市多頭、租金水漲船高，在2009年石曾淪為台北市店面空置率最高的商圈；專家分析，天母商圈歷經10年的租金調降、商圈轉型，過去動輒20至30萬的店面不再，加上區內本地客、外籍人士消費支撐，每年可穩定成交10至12間店面，以20至30坪、總價3000至4000萬元接手率最高，可說不受景氣影響。

16小時前

降租救商圈？ 天母經驗可做他山之石

近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，光是台北大安區就有高達618間店面待租中。而面對這樣慘烈的台北店面市況，有不少人主張屋主應該降租，甚至學者還建言指出，應該課徵「空店稅」提高屋主出租意願，才可以帶動商圈生機。對此，「天母商圈經驗」或許可以作為參考依據。

17小時前

毛小孩有福！北市「寵物、健身、機車」店面可進住宅區

毛小孩有福了，北市寵物美容店可進駐住宅區囉！北市府配合產業發展修正「土地使用分區管制自治條例」及「土地使用分區附條件允許使用標準」，已於108年2月23日發布，今天（25日）正式生效。

17小時前

「建商最討厭的人」驗屋師儀器檢測　肉眼看不到的瑕疵屋現形

買房對許多民眾來說，是砸下畢生積蓄的大事，當然不希望買到瑕疵屋，近來興起了一種叫做「驗屋師」的行業，能使用各種精密儀器幫忙找出房屋缺陷，舉凡抓漏、地不平、就連一般人肉眼看不出來的問題都難逃他們法眼，使得他們成為「建商最討厭的人」。

18小時前

讀者迴響

熱門新聞

林東芳新家月租30萬　日賣50..

八德房價1字頭　年吸2.3萬人..

逢甲夜市麥當勞「黃金三角窗」　..

新北市14轄區　開放土壤液化查..

店租撼不動永康商圈！理事長曝管..

高雄新案賣壓重 建商籲「減量求..

香港448人夜宿「24小時速食..

每年14萬對新人　婚紗店為何倒..

跟著總裁吃麵包　興富發跨足餐飲..

東區OMEGA熄燈　租金至少得..

最新新聞更多

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366