北市將全面東區化變鬼城　專家：租金砍半才有解

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北高租金掀起知名商圈倒店潮，對此房產專家Sway在臉書指出，唯有租金砍半才能救鬼城，如果包租公不願降，那北市將逐漸東區化，通通變鬼城，接下來就開始影響周邊住宅區，因為沒有人煙、陰陰暗暗，也沒有監視器，最後可能就不想回家，因為「覺得小三家比較溫暖，剛認識男朋友的套房也比較溫馨」。

「租金砍半才有解！」Sway直指，包租公還不降租，台北市逐漸東區化，通通變鬼城，而降租不是只有打八折，至少砍半才有機會，房東漲兩倍才降兩成，那個不叫降價，那只是矯情喊苦。

他表示，一開始附近住戶會慶幸店面全倒光了，終於恢復環境清爽，以及安寧住宅區，但商圈真的倒了，回家之路變恐怖，暗暗冷冷的路燈，店面都關起來，也沒有監視器，不只怕被劫色，也怕野狗或阿飄，最後「就不想回家了，覺得小三家比較溫暖，剛認識男朋友的套房也比較溫馨」。

他質疑，外面大馬路是鬼城，第二排的巷內就更慘，除了生活變得不夠便利，回家之路更感覺蕭條寂寞覺得冷，此時小三家或男友家，就更溫暖了。等到主要商圈都因為高房租而變成鬼城，誰還想來台灣玩？難道每條商圈都要變成夜市與攤販，大家都不用繳租金，才能養得起商圈與店家嗎？

店租要降談何容易？但他點出，「新莊、淡海、林口、甚至萬華河景第一排都砍半了，東區、民生社區、逢甲或高雄商圈，怎麼不可能？你看著好了。」

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）