補強最高220萬補助　逾30年、6樓以上老屋免費快篩

▲營建署提供多項老屋健檢、補強等多項補助，若有需要快點申請。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

全台平均屋齡已進入超高齡時代，內政部不動產資訊平台統計，2018年第3季全國房屋稅籍住宅類數量約863萬戶，其中屋齡超過30年的老舊住宅數量已突破4百萬大關，占比即將超過50％，老屋健康檢查迫在眉睫。內政部營建署現有「免費快篩」可申請，若需進一步甚至更詳細檢查，最高可補助60萬費用，若不幸遭判定需補強最高還有220萬補強補助。

民國88年發生921大地震，眾多建物損失造成民眾重大傷亡，依此時間為界線，營建署表示，為主動清查出可能有潛在耐震能力不足的建築物，針對88年12月31日前領得建造執照的6層樓以上鋼筋混凝土建築物進行建造執照、使用執照圖說進行結構快速篩選。

建物結構快篩可協助民眾瞭解住宅結構安全，並鼓勵民眾申請耐震評估（可補助6,000～8,000元不等），如安全無疑，可讓民眾居住的更加安心，但耐震評估後有安全之疑慮，若需進一步詳細檢查，最高可再補助最高60萬元。

倘若不幸驗出需要補強，另有階段性補強之補助，以總補強費用之45％且不超過220萬元為限；若補強已不敷成本、有重建需求，可依照「危老重建條例」申請相關獎勵。

營建署表示，內政部建管系統符合之建築執照數量約為36,000件，於106年度已先行針對12層樓以上建築物進行快篩作業計9,235件、107年度辦理9層樓以上建築物結構快篩作業約7,500件，餘尚未完成6層樓以上快篩作業之件數約20,000件，將於108及109年全數完成。

內政部營建署表示，臺灣地區為地震頻繁區域，以現今科技對於地震何時何地發生仍無法進行準確預測，一旦災害來臨即對人民生命安全造成嚴重威脅，為讓國人居住環境更加安全與安心，內政部營建署呼籲民眾踴躍申請耐震評估、建物階段性補強、或危老重建等獎補助措施，使居住環境更加安全。