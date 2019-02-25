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跟著總裁吃麵包　興富發邁出餐飲事業第一步

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▲▼興富發,貝可麗烘焙坊。（圖／記者陳韋帆攝）

▲興富發跨足餐飲事業，第一步就是鄭欽天親自操刀的麵包店「貝可麗烘焙坊」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今年興富發集團總裁鄭欽天也發豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」，「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃，其中餐飲事業擴及麵包店，旗下的「貝可麗烘焙坊」也將於3月4號開幕！

啟動多元發展計劃，從建築營造本業出發，興富發跨足商場、飯店、餐飲事業，大直貝可麗烘焙工坊，位於「台北時代廣場」1樓；試營運期間就吸引周圍不少人潮聞香到來。

從建築到餐飲，興富發還布局台中美食一條街、高雄綜合商場，日本料理、超商、生活家飾品牌都一概囊括；鄭欽天，從2年前開始籌備餐飲生活事業，而麵包店，則是他跨入生活消費領域的第一步。

店內的流沙波蘿麵包是我的最愛，日前鄭欽天接受記者專訪時表示，這項產品是他的創意發想，日前到香港、澳門考察時，帶回來的靈感，與主廚嘗試研發討論了近半年、不斷試吃最終才定案，每日僅限量10顆。

紅酒桂圓麵包更是鄭欽天夫人最愛的指定款，常常剛出爐就銷售一空，記者實際試吃，外層酥脆、內層綿密，一口咬下小麥、紅酒、桂圓的香氣充滿口腔，越嚼越香，店內還提供「1公斤加大版」讓喜歡人的可以訂製。

店內的鐵觀音奶茶、仙女紅茶等，更是總裁夫人最愛的指定飲料，相較一般紅茶製作的奶茶，一口喝下香味撲鼻。

從營建業跨足到餐飲，鄭欽天充滿信心，麵包店僅是開端。鄭欽天曾發下豪語，「未來十年，要再賺1,000億元」，十年不僅僅是蓋住宅，還要打造30間商辦大樓；同時將在台中的「鼎盛BHW」2樓中，開設主攻上班族市場的美食街。

高雄的「悅誠廣場」4月底將開始試營運，興富發集團還要布局生活產業，日式自助餐廳、超市、生活家飾都將在「悅誠廣場」呈現。

鄭欽天對於餐飲、生活都十分講究，談到美食時，從數十元的路邊攤到高檔餐廳，鄭欽天都信手捻來，可以分析其食材與調味，還分享哪幾間餐廳可以嘗試，或許這就是他首次跨足餐飲產業，卻又毫不畏懼、充滿信心的原因。

▼琳瑯滿目的麵包都經過鄭欽天的試吃才能上架銷售。（圖／記者陳韋帆攝）

▲▼興富發,貝可麗烘焙坊。（圖／記者陳韋帆攝）

▼有別於其他麵包店，還提供舒適的用餐區域。（圖／記者陳韋帆攝）

▲▼興富發,貝可麗烘焙坊。（圖／記者陳韋帆攝）

▼上班族都會抽空前來購買。（圖／記者陳韋帆攝

▲▼興富發,貝可麗烘焙坊。（圖／記者陳韋帆攝）

▼該店面就位於台北時代廣場1樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲▼興富發,貝可麗烘焙坊。（圖／記者陳韋帆攝）

關鍵字：興富發2542鄭欽天貝可麗烘焙坊紅酒桂圓流沙波蘿鼎盛BHW美食街悅誠廣場

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