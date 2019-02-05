興富發豬年規劃　鄭欽天：飯店、社區生活圈式經營夯！

▲鄭欽天將導入飯店式經營、社區生活圈作為豬年規劃重點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

興富發（2542）建設在尾牙歡慶去年442億業績後，興富發集團總裁鄭欽天

也在當天喊話將再賺1千億，也讓人不禁好奇，興富發將走向何種規劃，讓集團可以順利達標。鄭欽天接受記者專訪表示，「飯店式經營、社區生活圈」將是未來重點規劃之一。

過去許多豪宅大樓的公設配置中，都會有「圖書閱覽室」、「公共廚房」、「游泳池」等標配，鄭欽天說，將這樣的概念融入一般社區就是興富發接下來的重大規劃；他說，以現有的社區公設中，估計約有10％的空間可配置成「飯店式經營、社區生活圈」經營規劃。

他舉例，「圖書閱覽室」除了閱讀功能外，也可以兼具補習功能，讓父母與小孩省去來為接送的舟車勞頓，下班後也可以就近看照小孩；而「公用廚房」部分，就可以做「媽媽教室」、「提供早餐」功能，媽媽們一同在社區內學習烘培、烹飪等。

此外，社區內的早餐店又方便控管品質，不用擔心小孩外食吃壞了肚子，下了樓就可以直接用餐，這樣的作法就如同豪宅中專聘「廚師」，駐點於社區內烹調餐點一樣方便。

這樣管理費不就會上升？鄭欽天說，「就要從源頭做起！」他說，台灣社區型態容易導致多數人不好意思說話，所以建商一開始就為居民把關，讓擁有相同理念的人入住同社區，甚至一開始就由建商領頭簽約，直接規定協助管理15年，維持這樣的生活模式。

「不能因為少數人，損失了多數人利益！」鄭欽天分析，社區就是生活圈的概念，其實會減少許多無形成本，像是舟車勞頓、尋找師資、外食費用控管等；此外，上升的管理費也可以做為回饋消費點數使用，倘若用不到也可以賣給其他人，就可落實社區生活圈的概念。

此外，倘若導入量體夠大，管理費用也可相對降低，所以這樣的概念是可行的；目前就已經有成功案例，像是台中七期的「帝寶」以及西屯區的「百達富裔」、高雄的「國王一號院」，都已經順利實施。

鄭欽天指出，做好環境、居民需求之後，居民就都會接受這樣的規劃，綜合上述的成功案例，豬年興富發將在建設市場上再起風雲。