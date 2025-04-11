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酸菜魚、生魚片接棒進駐　逢甲陰間民店舊址重燃人氣

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲商圈原醉地府、鍋物店，迎來酸菜魚、生魚片進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台南起家的「醉地府」逢甲河南店，2024年底歇業後，隔壁的火鍋店後續也跟著撤場，如今2間店面都快速迎來新租客酸菜魚、生魚片進駐，信義房屋專家表示：「逢甲商圈消費力轉變，庶民經濟轉為消費體驗，該店位於逢甲商圈外圍競爭也相當激烈。」

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過去網紅名店醉地府憑藉店內黑白無常、黃袍道士等搞怪裝扮，創造了極高的話題性，之後快速到台中開設2家分店，不過皆以陸續撤場，位於逢甲商圈的河南店，則是該品牌最後一家店面。

▲▼ 醉地府,河南店,逢甲商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲商圈原醉地府、鍋物店接連於去店底撤場。（圖／記者陳筱惠攝）

根據調查結果顯示，2024年消費者在逢甲商圈的平均消費金額約為701.2元，其中女性平均消費金額為713.1元，男性則為686.6元，男性較女性少約63元。


逢甲大學「統計行銷研究小組」進一步分析，消費金額在不同時間段的分布，週間的平均消費金額為638.3元，週五、週六及週日則分別為634.7元、759.8元及722.9元。

若以2024年估計的人潮流量計算，加上逢甲大學師生的日間消費，全年商圈整體消費力預估可達71.5億元。

▲▼ 遠雄,水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著水湳經貿園區未來重大建設逐步落成，逢甲身為主要機能供給的區域，將再帶來一波商圈動能。。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋逢甲上安店周子凡分析：「目前新開這兩店店面，都是排隊人潮多的店面，以人均消費600元來說，確實價格、品牌的定位在逢甲顯得相當重要，過去逢甲有一間有名的酸菜魚，打響名號後不少品牌跟風，而此次進駐的店家，則是自南屯插旗再進逢甲，已有一定的知名度。」

周子凡說：「該店面前身是便利商店，擁有面寬優勢，該店雖坐落逢甲商圈，但這邊偏向住宅區並非逢甲夜市核心商業區，整體租金預估20萬元左右。」

是否有回溫跡象，周子凡認為：「隨著水湳經貿園區未來重大建設逐步落成，逢甲身為主要機能供給的區域，將再帶來一波商圈動能。」

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關鍵字：逢甲商圈餐飲新租客消費力調查庶民經濟商業重生

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