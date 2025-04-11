北市12區新舊屋價差曝　大安單價狂差58萬、中正不到30萬

▲大安區預售、中古屋每坪價差高達近60萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市預售、中古屋價差大，平均單價落差44.6萬元。其中，大安區差距最大，中古比預售便宜了58.4萬元，而價差最小的是中正區，差距不到30萬元。專家表示，中正區房價基期高，平均單價95萬元甚至比松山、信義兩區還貴。

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預售屋的價格通常代表對未來房價的預期，經常被視為區域房價的風向球。近年來，由於台灣經濟穩健成長以及大量資金流入房地產市場，預售屋價格大幅上漲，導致與中古屋的價差逐漸擴大。

永慶房產集團根據實價登錄預售屋、中古屋交易資料，統計台北市近1年各行政區預售屋、中古屋（大樓、華廈）的平均單價價差，預售屋單為123.3萬元、中古屋單價78.7萬元，相差44.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「台北市因開發幾近飽和、土地稀缺，使預售屋建案多須仰賴都更、危老方式來推案，在供不應求的狀況下，預售屋持續創高價，尤其建商在總價門檻考量下，中小坪數成為推案主流，單價漲勢更為兇猛。」

▲台北市近1年各行政區中古屋和預售屋平均單價對比。（圖／永慶統計）

價差最大的是大安區，中古屋比預售屋便宜58.4萬元，而中正區則是價差最小的，僅29.7萬元，也是12行政區中唯一價差

陳金萍表示：「大安區是台北市最為精華的區域，不論是中古屋或、預售屋，皆是北市各行政區最高單價，但也因為大安區位於台北精華地段、再加上素地稀缺，預售若非豪宅就是低總價、高單價產品，平均單價直上164.2萬元，新舊價差大。」

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，大安區地段精華，中古大樓單價也普遍要價百萬元，像是具有代表性的3大國宅「大安國宅」、「正義國宅」都已出現破百萬元交易，「成功國宅」均價也達8字頭，最高95萬元；而新建案只要基地夠大、點位夠好，單價破200萬元已是常態。

至於中正區，陳金萍表示：「中正區是台北市傳統的核心區域，坐擁台北車站、中正紀念堂、多所知名學府與商圈，其中古屋價格本來就處較高基期，平均單價已來到95萬元，甚至比松山、信義兩區的中古屋平均單價還要高。」

中正區預售屋近1年成交量主要受建案「全坤衡峰」影響，該建案緊鄰捷運西門站，近1年挹注中正區近25%的預售成交量，其平均成交單價為128.8萬元，以北市核心地段的預售屋來說相對實惠。

因此，陳金萍表示：「中正區在中古屋單價位處高基期，以及預售屋主要成交建案單價在蛋黃區仍屬親民下，讓該區中古屋與預售屋的價差僅29.7萬元，在北市各行政區中單價價差最小。」

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