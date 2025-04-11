買房要「先求有再求好？」　他曝年薪...網搖頭：太硬了吧

▲買房應該先求有再求好嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房應該先求有再求好嗎？近日有網友發文透露，他看中18坪、27坪的房，雖然很想直接買後者，但又擔心生活品質會受影響，至於家人則建議他先買18坪的那間。現在年薪60萬的他，就想知道大家的看法，會先買這間比較小的房嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「買房該先求有，再求好嗎」為標題發文，提到他在三重看到18坪、27坪的房，他本來想直接買大的這間，但又擔心犧牲生活品質。之後經過討論，家人則建議「先求有」，先選18坪的，等未來有需求再換大。

這間18坪的房扣掉公設之後，只有12坪，其總價為1500萬元。原PO透露，他目前年薪60萬元，有一間無貸款的的房在出租中，之後也會把收租的25K拿去繳房貸，雖然他已經存到150萬元的頭期款了，但他目前就是覺得該房有點小，一來是自住覺得不夠舒適，二來就是怕小坪數不好脫手，因此一直很猶豫是否要簽約，大家會先買下來嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己住是還好，以後脫手總價不要抬太高，屋子不要太舊還是有人會買，因為現在的人比較喜歡新房子」、「當然是小換大啊，我就是小房換大房，我第一間也是18坪，後來才越換越好」、「有能力當然直上最好，沒能力才是先求有再求好」。

也有網友認為，「年薪60萬買1500萬太硬了吧，平均月薪5萬，額外收租費用2.5萬，如果是永遠滿租每個月都有租金進來、且無需修繕的情況下，一個月才7.5萬，頭期才準備150萬太少了」、「很抱歉，你的收入兩間都無法買，看1000萬以內的吧」。話題引發討論。